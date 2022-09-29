Погранслужба Финляндии объяснила, кому из россиян разрешат въезд в страну после 30 сентября

Шенгенская виза еще может пригодиться петербуржцам, но не всем. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 30 сентября Финляндия закрывает свои границы для российских туристов. Большинство их тех петербуржцев и жителей Ленобласти, кто ездил в Суоми за сыром и «фейри», теперь не смогут пересечь границу. А при попытке, их виза может быть аннулирована. Но есть те категории граждан РФ, которым въезд все же разрешат.

- В соответствии с указаниями Правительства, въехать в страну смогут члены семей граждан Финляндской Республики и граждан третьих стран, постоянно проживающих в Финляндии , - сообщается на сайте погранслужбы Суоми.

В список входят супруги, родители, дедушки и бабушки, дети, внуки и иждивенцы. Но. По этой причине можно будет приехать только в саму Финляндию, а не для транзита в другие страны.

Пропустят через границу и россиян, являющихся членами семьи (только супруги или несовершеннолетние дети) граждан Евросоюза и Швейцарии.

Въезд разрешен тем гражданам РФ, у кого есть вид на жительство в Финляндии или разрешение на работу, в том числе сезонное.

Основанием для пересечения границы Финляндии станет деловая встреча с подтверждением планов, а также учеба в Суоми. В том числе пустят и для сдачи вступительных экзаменов.

Кроме того, пропускают россиян, едущих в Финляндию на лечение и тех, кто имеет в соседней стране недвижимость. Но в последнем случае только на время, необходимое для проведения уборки и прочих дел по содержанию дома/квартиры. Задержаться надолго не разрешат.

Как и прежде ограничения не касаются водителей-международников, моряков и дипломатов.

Отдельным пунктом значатся «особые причины».

Получить право на въезд в Финляндию в индивидуальном порядке могут «лица, нуждающиеся в международной защите».

Пустить могут по гуманитарным соображениям, на похороны близкого родственника, например. Или же для обеспечения наилучших интересов ребенка.

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