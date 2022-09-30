Молодёжь Петербурга научат искусству строительства

Новое выставочное пространство станет образовательной площадкой для будущих строителей. Фото: Андрей Астапкович.

Открытие Центра современного строительства состоялось в главном офисе компании 28 сентября при участии Правительства города, строительных ведомств и организаций, руководителей профильных вузов и колледжей, директоров школ.

Однако первые образовательные мероприятия для старших школьников и учащихся вузов и колледжей уже прошли. В них приняли участие более 150 будущих строителей.

Новое выставочное пространство площадью 800 квадратных метров позволяет представить, как проектируется, возводится, эксплуатируется жилой дом.

- Мы заинтересованы в том, чтобы в строительную отрасль и на предприятия ЖКХ приходили увлечённые, талантливые профессионалы, поэтому с радостью ждем здесь школьников, студентов профильных вузов, - обозначил миссию Центра генеральный директор компании «КВС» Сергей Ярошенко.

Генеральный директор компании «КВС» Сергей Ярошенко на церемонии открытия Центра современного строительства. Фото: Андрей Астапкович.

- Уверен в полезности и популярности выставочного пространства вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко, отметивший то, как органично представлены здесь жизненные циклы здания: с момента задумки и выбора оптимального решения по проектированию до инженерных разработок, отделки и эксплуатации.

О важности сотрудничества частных компаний с образовательными учреждениями высказалась и вице-губернатор Ирина Потехина. По ее мнению, благодаря приобщению детей к реальным экономическим процессам строительная отрасль получит увлечённых специалистов, готовых ответить на вызовы, стоящие перед ней.

Вице-губернатор Ирина Потехина уверена в необходимости привлекать детей к реальным экономическим процессам. Фото: Андрей Астапкович.

В торжественной церемонии открытия выставочного пространства также приняли участие Президент СРО А «Объединение строителей Санкт-Петербурга» Александр Вахмистров, генеральный директор Ассоциации Алексей Белоусов, начальник Госстройнадзора Санкт-Петербурга Владимир Болдырев.

Подготовила: Светлана ВЛАСОВА