Третий корпус жилого комплекса Terra в Приморском районе сдан в эксплуатацию. Фото предоставлено пресс-службой холдинга «РСТИ» (Росстройинвест).

Холдинг «РСТИ» (Росстройинвест) получил разрешение на ввод в эксплуатацию третьего корпуса жилого комплекса Terra, расположенного в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Третий корпус — это 13-этажный дом, в котором находятся 264 квартиры общей площадью 13,5 тысяч кв. м. В корпусе есть подземный паркинг на 202 места, на первом этаже расположены коммерческие помещения.

В продаже остались последние квартиры, среди которых есть лоты с видом на Пионерский сад, с окном в ванной комнате, с мастер-спальней с индивидуальным санузлом и гардеробной, а также варианты с просторной кухней-гостиной.

До конца октября покупатели двухкомнатных квартир в третьем корпусе могут воспользоваться выгодным предложением – выбрать в качестве бонуса скидку 10%, отделку класса «Бизнес» или парковочное место.

Terra — жилой комплекс класса «бизнес-лайт», расположенный на Земледельческой улице в Приморском районе Санкт-Петербурга, рядом с Пионерским садом. Проект состоит из трех корпусов переменной этажности с подземным паркингом. В закрытых благоустроенных дворах находятся детские и спортивные площадки, зоны для отдыха. В рамках проекта предусмотрен детский сад на 220 мест. В шаговой доступности две станции метро — «Черная речка» и «Лесная».