Студент в перерыве между парами в вузе спас 64-летнего мужчину из пожара

Студент СПбГУ Александр Кириенко вытащил из огня 64-детнего мужчину.

- Ребята, там, походу, квартира горит, - все, что успела сказать студентка СПбГУ Женя Легостаева своим одногруппникам, с которыми в перерыве между парами стояла около вуза вечером 29 сентября. Друзья без раздумий бросились через дорогу к дому, откуда валил дым.

Пожар начался в одной из комнат на втором этаже на Кадетской линии Васильевского острова, 7. Попасть в парадную смелые студенты смогли не сразу, а когда прорвались, пришлось рисковать жизнью.

- Как только нас запустили внутрь, мы быстро разделили обязанности: девочки стучали в двери жильцам, чтобы предупредить о ЧП в доме, мой друг Матвей Макаров вызвал пожарных и остался дожидаться их на улице, а я побежал в квартиру, - вспоминает 23-летний студент второго курса магистратуры СПбГУ Александр Кириенко.

Пожар произошел 29 сентября.

В парадной уже было много дыма, дышать становилось проблематично, но Саша понимал, что нужно проверить, нет ли людей в квартире, откуда и валят черные клубы. Дверь в квартиру была заперта, ребята стали задыхаться.

- Дым шел наверх, и я испугался, что девочки надышатся - кинулся открывать окна, - вспоминает герой. - Потом снова спустился к той квартире, где был пожар, и дверь уже была открыта! Наверное, соседи помогли. Но внутрь никто не заходил. Пошел я.

Как сейчас вспоминает Александр, все происходило очень стремительно. Благодаря этому и удалось избежать жертв.

- Забегаю - темнота, дым, ощущение, что я в нескончаемом лабиринте, - признается Кириенко. - На кухне полыхает огонь, и тут понимаю, что по коридору кто-то ползет! Не поверил, что человек.

Пострадавшим оказался 64-летний хозяин квартиры. Когда начался пожар, мужчина спал, но, к счастью, вовремя очнулся, почуяв едкий запах гари. Ему удалось даже встать с кровати, но после этого он упал, запутавшись в одежде, которую судорожно пытался надеть на себя.

- Он настолько сильно надышался дымом, что уже не понимал, что происходит, - говорит Александр. - Я его подхватил и понес на улицу.

Клубы черного дыма валили из окна квартиры на втором этаже.

Внизу пострадавшего уже ждала карета скорой помощи. Госпитализация ему не понадобилась.

- Я потом еще узнал, что у него экзема легких, так что мы вовремя там оказались, - рассуждает молодой человек. - Героем, конечно, я себя не считаю. Вообще, когда мне сказали, что я спас человека, я был в полном недоумении.

Как позже стало известно, пожар в квартире мужчины произошел из-за короткого замыкания. Самому герою помощь медиков тоже не понадобилась.