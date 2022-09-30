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Общество30 сентября 2022 15:22

Студент в перерыве между парами в вузе спас 64-летнего мужчину из пожара

Молодой человек бросился в горящую квартиру и вытащил надышавшегося дымом мужчину
Анастасия НУРАДИЛОВА
Студент СПбГУ Александр Кириенко вытащил из огня 64-детнего мужчину.

Студент СПбГУ Александр Кириенко вытащил из огня 64-детнего мужчину.

- Ребята, там, походу, квартира горит, - все, что успела сказать студентка СПбГУ Женя Легостаева своим одногруппникам, с которыми в перерыве между парами стояла около вуза вечером 29 сентября. Друзья без раздумий бросились через дорогу к дому, откуда валил дым.

Пожар начался в одной из комнат на втором этаже на Кадетской линии Васильевского острова, 7. Попасть в парадную смелые студенты смогли не сразу, а когда прорвались, пришлось рисковать жизнью.

- Как только нас запустили внутрь, мы быстро разделили обязанности: девочки стучали в двери жильцам, чтобы предупредить о ЧП в доме, мой друг Матвей Макаров вызвал пожарных и остался дожидаться их на улице, а я побежал в квартиру, - вспоминает 23-летний студент второго курса магистратуры СПбГУ Александр Кириенко.

Пожар произошел 29 сентября.

Пожар произошел 29 сентября.

В парадной уже было много дыма, дышать становилось проблематично, но Саша понимал, что нужно проверить, нет ли людей в квартире, откуда и валят черные клубы. Дверь в квартиру была заперта, ребята стали задыхаться.

- Дым шел наверх, и я испугался, что девочки надышатся - кинулся открывать окна, - вспоминает герой. - Потом снова спустился к той квартире, где был пожар, и дверь уже была открыта! Наверное, соседи помогли. Но внутрь никто не заходил. Пошел я.

Как сейчас вспоминает Александр, все происходило очень стремительно. Благодаря этому и удалось избежать жертв.

- Забегаю - темнота, дым, ощущение, что я в нескончаемом лабиринте, - признается Кириенко. - На кухне полыхает огонь, и тут понимаю, что по коридору кто-то ползет! Не поверил, что человек.

Пострадавшим оказался 64-летний хозяин квартиры. Когда начался пожар, мужчина спал, но, к счастью, вовремя очнулся, почуяв едкий запах гари. Ему удалось даже встать с кровати, но после этого он упал, запутавшись в одежде, которую судорожно пытался надеть на себя.

- Он настолько сильно надышался дымом, что уже не понимал, что происходит, - говорит Александр. - Я его подхватил и понес на улицу.

Клубы черного дыма валили из окна квартиры на втором этаже.

Клубы черного дыма валили из окна квартиры на втором этаже.

Внизу пострадавшего уже ждала карета скорой помощи. Госпитализация ему не понадобилась.

- Я потом еще узнал, что у него экзема легких, так что мы вовремя там оказались, - рассуждает молодой человек. - Героем, конечно, я себя не считаю. Вообще, когда мне сказали, что я спас человека, я был в полном недоумении.

Как позже стало известно, пожар в квартире мужчины произошел из-за короткого замыкания. Самому герою помощь медиков тоже не понадобилась.

СпасательСпасатель: герои среди нас