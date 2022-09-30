Семья губернатора Санкт-Петербурга попала под новые санкции США

Против семьи Александра Беглова США ввели санкции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Семья губернатора Санкт-Петербурга попала в новый санкционный список. Его опубликовало министерство финансов США. Среди имен и фамилий 285 россиян, есть две дочки и супруга Александра Беглова.

- Белова (Беглова) Юлия Александровна, Кудряшова (Беглова) Ольга Александровна, Беглова Наталья Владимировна. - говорится в документе.

Напомним, что сам губернатор Северной столицы находится под санкциями еще с апреля 2022 года.

- Персональные санкции, введенные против меня США, Великобританией и Канадой, еще раз подтверждают, что губернатор всегда будет стоять на страже интересов России и жителей Санкт-Петербурга, - отмечал тогда Александр Беглов.

Напомним, что попавшие под санкции россияне теперь не смогут поехать в США и ряд других, дружественных Америке стран. На их счета или недвижимость за границей будет наложен арест. Если у попавших под санкции граждан РФ есть бизнес за рубежами России, то он также может пострадать.