Абоненты Билайн за лето скачали в метро Санкт-Петербурга больше полутора миллионов гигабайт. Фото: пресс-служба Билайн.

Летом 2022 года пассажиры метро Санкт-Петербурга потратили почти в 2 раза больше гигабайт мобильного интернета и на 70% больше трафика VoLTE, по сравнению с летом 2021 года.

За три летних месяца абоненты билайна использовали в метро более полутора миллионов гигабайт мобильного интернета. При этом в среднем каждый абонент скачивал под землёй около 1 гигабайта в месяц.

Также в поездках абоненты стали чаще пользоваться технологией VoLTE (Voice over LTE – голос через LTE). За июнь, июль и август в подземном транспорте абоненты билайна проговорили около 50 тысяч часов. Это около 5 лет постоянного общения. Год назад за лето через сеть 4G в метро прошло только 28 тысяч часов, что на 70% меньше.

Связь в перегонах метро Санкт-Петербурга билайн запустил летом прошлого года. Мобильный интернет и голосовая связь, а также технология VoLTE доступны в туннелях 4-х линий метро, это красная, синяя, оранжевая и зелёная от станции Рыбацкое до Приморской. Обеспечить связью туннели между станциями фиолетовой линии и оставшиеся два перегона зелёной – от Беговой до Приморской оператор планирует в ближайшее время.

- Уже больше года нашим абонентам доступна связь как на земле, так и под землёй*. Клиенты могут по дороге с работы домой связаться с близкими, выполнить срочные рабочие задачи, поучаствовать в онлайн собрании или посмотреть сериал, - прокомментировал директор Санкт-Петербургского отделения Билайна Евгений Брянцев. - Если абонент, например, каждый день проводит в метро по 40 минут, то за это время он может успеть сделать большое количество онлайн дел.

Летом 2022 года Telecom Daily провело исследование качества связи операторов в Петербурге и Ленобласти. В метро эксперты агентства проводили замеры на красной ветке. Высокую среднюю скорость среди четырех операторов показал билайн – более 60 Мбит/сек. Сеть оператора позволила специалистам смотреть видео онлайн в HD-качестве на протяжении пути из конца в конец ветки, причем не было ни одного зависания.

*Мобильный интернет доступен абонентам билайна на территории петербургского метрополитена на станциях и в тоннелях между станциями, покрытых сетью билайн. Подробнее о покрытии, списке станций и тоннелей, где доступна связь, — на beeline.ru.

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