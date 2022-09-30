Акваэробика для бобика: Растолстевших лабрадоров и корги отправляют худеть в бассейне

Собак тренируют через игру. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кроль, брасс, баттерфляй? В этой секции плавают исключительно по-собачьи! Спортсмены тоже особенные – все четвероногие. За исключением тренера.

- Ральф, апорт! – командует Анастасия Антоневич одному из самых старательных своих учеников и ловко кидает в бассейн ярко-красное кольцо. Собака с азартом «прицеливается» с берега и плашмя плюхается в воду за добычей.

Для занятий собак оборудован шестиметровый бассейн. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Этот пес уже полтора года занимается в Doggo`s fit – одном из четырех в Петербурге собачьих бассейнов. Если бы не аквааэробика, возрастной боксер вообще вряд ли бы ходил.

- Ральфу 11 лет, прежние хозяева от него отказались, оставив в кошмарном состоянии, - вздыхает новая «мама» пловца Вероника Попова. - С ним почти не занимались, из-за чего пес потерял мышечную массу и сильно похудел. У него настолько выпирали кости, что на этих местах до сих пор мозоли не зажили! Потом ветврач обнаружил у него еще и рак кожи. Сделали операцию и прописали бассейн.

Оставаться на плаву очень непросто. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сейчас Ральф весит добрых 25 килограммов, резвится, как щеночек, и каждый раз ждет любимой команды «В воду!»

- Его не вытащить из бассейна, готов нырять за игрушкой день и ночь, - улыбается Вероника. - За время занятий мы набрали мышечную массу, и теперь Ральф вполне себе здоровый пес.

- Многие собаки, не поверите, сразу понимают, для чего их приводят сюда, - добавляет Анастасия. – Втягиваются в процесс они, когда начинает получаться. Прямо как дети. Удивительно наблюдать и за тем, как собаки с проблемами опорно-двигательного аппарата выходят «на берег» и намного лучше чувствуют лапы. В их взгляде будто читается «Неужели я действительно могу ходить?»

Ральф профессиональный пловец, в секцию он ходит уже полтора года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аквааэробика для бобика

Среди учеников Анастасии не только собаки, которым требуется реабилитация после травм или операций. Многих четвероногих приводят к ней… с ожирением. И тут начинается самое интересное: подсчет калорий, снижение веса. Все, как у людей.

- С ожирением чаще всего у нас лабрадоры, корги и бигли, - вспоминает своих пухляшей Анастасия. – А все почему? Хозяева настолько любят своих питомцев, что закармливают их. Увидев очередную немую сцену с «голодным взглядом», кладут им в миски и борщик, и макарошки. А потом еще и умиляются их полноте.

"Смотри, хозяйка, как я умею!" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Акватренер объясняет, что собакам с лишним весом тяжело дышать и ходить. Из-за ожирения у них могут возникнуть серьезные проблемы с гормональным обменом, метаболизмом, нагрузкой на суставы. К сожалению, многие хозяева понимают это слишком поздно. Для корги, например, два килограмма лишнего веса – это как для человека 20!

- Собакам с ожирением, конечно, не сразу нравится плавание: из-за большого веса их тянет на дно, они нервничают, пытаются сбежать с тренировки, - поясняет Анастасия. – Им тяжело - проплывают полкружочка и отдыхать просятся. Но поощрения за усердия творят чудеса.

По словам Анастасии, весь процесс обучения похож на человеческие занятия. Более того, барбоскины совершают такие же ошибки: погружаясь в воду, не напрягают живот или спину и тут же уходят под воду, слабо гребут или гребут только передними лапами.

Целеустремленности этого песика можно позавидовать. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Куда легче даются тренировки выставочным собачкам. Проблем с весом у них нет, в бассейне они оттачивают лишь грацию.

- Плавание помогает собакам держать спину, красиво двигать лапами, - рассказывает Анастасия. - Если собака – пловец, это сразу заметит любой судья. Такие участники на выставках выделяются более легкими движениями.

Мелким породам собак плавать сложнее, так как у них короткие лапки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОМПЕТЕНТНО

Как научить собаку плавать?

Среди хвостатых посетителей есть и те, кто просто хочет научиться плавать. То, что собаки плавают с рождения, оказывается, стереотип.

- Даже собаки, которые считаются охотничьими или водолазами, могут бояться воды, - объясняет Анастасия. – А таким породам, как корги или такса, элементарно может не хватить физических данных, так как у них короткие лапы.

Приучать собаку к воде нужно постепенно. И ни в коем случае не бросать на глубину в надежде, что выплывет. Животное может настолько напугаться, что кроме уроков акватренера вашему бобику потом понадобятся еще и занятия с собачьим психологом.

После водных процедур можно расслабиться. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОНКРЕТНО

Часовое занятие с акватренером стоит от 1800 руб. до 3000 руб. в зависимости от веса собаки.