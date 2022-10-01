Повод для гордости, стимул для развития: АО «Апатит - «Предприятие года-2022». Фото: Мария Ашихмина.

«Предприятие года» – ещё одно достижение в копилку наград Группы «ФосАгро», а для коллектива – очередное подтверждение его слаженной и качественной работы. Почётный статус химический комплекс получил, захватив лидерство в рейтинге авторитетного издания «Деловой Петербург». Рейтинговой экспертизе были подвергнуты тысячи промышленных предприятий Северо-Западного федерального округа.

Награждение лучших компаний СЗФО прошло в Санкт-Петербурге – месте, где началось зарождение отечественной промышленности, где появилось первое предприятие – «Адмиралтейские верфи». Сегодня новые поколения тружеников, инженеров и промышленников Северо-Запада не просто продолжают славные традиции тех, кто закладывал традиции трудовых побед, но держат высокую планку. Фармацевтика и металлургия, судостроительство и машиностроение, пищевая и химическая промышленность, – на торжественном награждении представители предприятий самых разных отраслей имели возможность в неформальной обстановке познакомиться друг с другом, пообщаться и обменяться опытом.

В основе рейтинга «Делового Петербурга» финансовые показатели предприятий за 2021 год. Рейтинг точен, методика расчёта разработана совместно с Высшей школой экономики. Его данные находятся в открытом доступе. Таким образом другие предприятия могут проанализировать показатели и зарядиться стимулом для дальнейшего развития.

Кстати, АО «Апатит» не первый раз оказывается в числе лауреатов «Предприятия года». Такое же признание компания получила в 2019 и 2021 годах. Это говорит о том, что поступательное и непрерывное движение вверх – главная отличительная черта ФосАгро. Только за последние пять лет компания нарастила объёмы на 40%, выпустив в 2021 году рекордные 10,5 млн тонн продукции. Сегодня в портфеле ФосАгро – более 50 марок удобрений, которые очень востребованы у российских аграриев. В выпуске экоэффективного продукта задействован многотысячный коллектив – представители совершенно разных профессий, объединённые одной целью.

«В Мурманской области горняки добывают экологически чистую руду. В Череповце и Волхове, в Балакове химики на её основе выпускают уникальные экоэффективные удобрения. Каждый сотрудник вносит важный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны», – отметил генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг.

Однако сегодня для предприятий важно не только делать качественный продукт, но и идти в ногу с цифровизацией. В этом году «Деловой Петербург» презентовал «Цифровой рейтинг», методика которого нацелена на определение самого инновационного предприятия, для которого цифровизация не просто красивый термин, а серьезное направление работы, определяющее развитие бизнеса. Этот показательный рейтинг возглавилоАО «Апатит». И это закономерно, ведь ФосАгро первой в стране внедрила на горнодобывающем комбинате систему дистанционного бурения, которая повысила эффективность работ и безопасность персонала. Умное видеонаблюдение, диспетчеризация транспорта, роботизация бизнес-процессов и разработка цифровых двойников и моделей – для ФосАгро это не проекты будущего, а реальность сегодняшнего дня. И, конечно, компания заботится о своих клиентах, поэтому она разработала торговую онлайн-платформу, где российские аграрии с лёгкостью могут приобрести качественные минеральные удобрения.