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Звезды1 октября 2022 9:40

Театр Ленсовета на Владимирском проспекте закроют строительными лесами до мая 2024 года

Разрешение на ремонт фасада выдала ГАТИ
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Фасад театра имени Ленсовета на 1,5 года закроют лесами. Фото: lensov-theatre.spb.ru

Фасад театра имени Ленсовета на 1,5 года закроют лесами. Фото: lensov-theatre.spb.ru

Петербургский Театр имени Ленсовета на полтора года скроется за строительными лесами. Разрешение на работы в здании на Владимирском проспекте выдала Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

- Инспекция согласовала установку строительных лесов и размещение пешеходной галереи для реставрации и ремонта объекта культурного наследия федерального значения, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

Заказчиком работ стала дирекция театра. А закончить ремонт подрядчик должен до 1 мая 2024 года. Именно эта дата указана в разрешительных документах.

Напомним, что Театр имени Ленсовета занимает историческое здание - особняк Корсаковых. Оно было построено в 1828 году по заказу семьи дворян Корсаковых. При строительстве на фасаде был установлен семейный герб. А когда Софья Алексеевна Корсакова вышла замуж за князя Голицына, рядом добавили и герб Голицыных.

В таком виде, с гербами, украшенный восемью колоннами особняк простоял до 1930 года, когда при ремонте фасад здания обновили. С 1863 года в особняке, после его продажи из-за смерти владельца, размешался Купеческий клуб. После революции клуб стал носить имя «Владимирский».

В 1937 году прошла внутренняя реконструкция, в том числе зрительного зала, а в 1945-м здание отдали Новому театру, позднее получившему имя Ленсовета.

КультураКультура: театр