Театр Ленсовета на Владимирском проспекте закроют строительными лесами до мая 2024 года

Фасад театра имени Ленсовета на 1,5 года закроют лесами. Фото: lensov-theatre.spb.ru

Петербургский Театр имени Ленсовета на полтора года скроется за строительными лесами. Разрешение на работы в здании на Владимирском проспекте выдала Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

- Инспекция согласовала установку строительных лесов и размещение пешеходной галереи для реставрации и ремонта объекта культурного наследия федерального значения, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

Заказчиком работ стала дирекция театра. А закончить ремонт подрядчик должен до 1 мая 2024 года. Именно эта дата указана в разрешительных документах.

Напомним, что Театр имени Ленсовета занимает историческое здание - особняк Корсаковых. Оно было построено в 1828 году по заказу семьи дворян Корсаковых. При строительстве на фасаде был установлен семейный герб. А когда Софья Алексеевна Корсакова вышла замуж за князя Голицына, рядом добавили и герб Голицыных.

В таком виде, с гербами, украшенный восемью колоннами особняк простоял до 1930 года, когда при ремонте фасад здания обновили. С 1863 года в особняке, после его продажи из-за смерти владельца, размешался Купеческий клуб. После революции клуб стал носить имя «Владимирский».

В 1937 году прошла внутренняя реконструкция, в том числе зрительного зала, а в 1945-м здание отдали Новому театру, позднее получившему имя Ленсовета.