Губернатор Петербурга посетил центр обучения мобилизованных и привез необходимое снаряжение

Губернатор Петербурга побывал в части, где проходят подготовку мобилизованные петербуржцы. Фото: gov.spb.ru

Александр Беглов посетил в центре подготовки мобилизованных жителей Петербурга. Вместе с ними здесь находятся жители Карелии и Республики Коми. Все они проходят период обучения в части на базе Военной академии связи имени Буденного.

- Поговорил с бойцами, как идет подготовка, боевое слаживание подразделений. Осмотрел бытовые условия, организацию питания, - приводит слова губернатора Петербурга его пресс-служба.

В разговоре с петербуржцами Беглов рассказал, какие меры принимает город для поддержки их семей. В том числе о выплатах по 100 тысяч рублей каждому мобилизованному, о социальных льготах детям - бесплатном питании в школах, проезде в транспорте, путевках в лагеря отдыха и местах в детсадах.

Александр Беглов пообещал обеспечить части необходимым снаряжением. Фото: Фото: gov.spb.ru

Всем главам районов Северной столицы даны поручения связаться с семьями мобилизованных, чтобы уточнить, какая нужна помощь. На все обращения социальные и медицинские службы должны реагировать быстро.

Также глава города отметил, что власти Петербурга обеспечили дополнительным снаряжением для мобилизованных центр подготовки, в котором они сейчас находятся. Смольный находится в прямом контакте с командованием военного округа, чтобы понимать нужды и помогать по необходимости.

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