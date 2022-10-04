Два новых корпуса появились в ЖК New time в Приморском районе Cанкт-Петербурга

Корпус 3 в ЖК New time в Приморском районе. Фото: пресс-служба РСТИ.

Холдинг «РСТИ» (Росстройинвест) получил разрешение на ввод в эксплуатацию двух корпусов жилого комплекса New Time, расположенного на Планерной улице в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Корпус 3 включает в себя 418 квартир общей площадью 16,29 тысяч кв. м. В корпусе есть встроенно-пристроенный паркинг на 280 мест и коммерческие помещения.

Корпус 1.1, имеющий форму полукруга, планировалось ввести в эксплуатацию в IV квартале 2022 года, но компания сдала его досрочно. В корпусе 254 квартиры общей площадью 12,6 тысяч кв. м и встроенно-пристроенный детский сад на 120 мест.

Корпус 1.1 в ЖК New time в Приморском районе. Фото: пресс-служба РСТИ.

В обоих корпусах остались в продаже последние квартиры, среди которых представлены варианты разных метражей – от студий до просторных трехкомнатных квартир. Среди них есть лоты с гардеробными, просторными кухнями и видом на Юнтоловский заказник.

До конца октября покупатели однокомнатных квартир в корпусах могут воспользоваться выгодным предложением – выбрать в качестве бонуса скидку 10%, отделку класса «Комфорт» или парковочное место. На ограниченный пул студий, двухкомнатных и трехкомнатных квартир действуют скидки до 750 тысяч рублей.