Премия «Золотой пеликан»: Петербуржцы выберут людей с большим сердцем

Автор «Блокадной книги» получил златокрылую птицу и орден милосердия в 2009 году. Фото: «Золотой пеликан»

Народную награду в области благотворительности, творчества и социальной работы вручат в Петербурге в юбилейный, 25-й раз, а пока организаторы премии «Золотой пеликан», которую в этом году вручают при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и медиахолдинга «Комсомольская правда», собирают заявки. Кто достоин статуэтки добра, в ходе онлайн-голосования решат сами петербуржцы.

МОСТИК МЕЖДУ БОГАТЫМИ И БЕДНЫМИ

Премию «Золотой пеликан» учредили в 1994 году как высшую народную награду в области благотворительности, творчества и социальной работы. За почти три десятилетия ее лауреатами стало свыше 600 организаций и персон Петербурга, которые помогают сиротам, инвалидам, малоимущим, ветеранам и другим уязвимым категориям.

- Премия с публичным выдвижением номинантов, народным голосованием и дискуссиями о милосердии, помощи слабым и нуждающимся - это наш культурный код, - объясняют в благотворительном движении «Золотой пеликан». - Это стимул подражать номинантам и лауреатам, начиная с маленьких добрых дел в своем дворе, родном городе, среди окружающих тебя людей. Премия позволяет «подсветить» работу на благо общества, дает нравственные ориентиры, формирует у людей ответственную гражданскую позицию.

В числе лауреатов премии Михаил Боярский. Фото: «Золотой пеликан»

Миссия премии - показать обществу примеры современного духовно-нравственного и милосердного поведения. Благодаря этому, надеются благотворители, удастся создать устойчивый тренд на следование общечеловеческим ценностям и проявление душевной щедрости.

- Премия - лишь часть большой работы нашего благотворительного движения. Это способ сказать неравнодушным людям спасибо, - объясняет учредитель и руководитель проекта «Золотой пеликан» Александр Сылко. - В разные годы лауреатами становились предприниматели и руководители компаний, политики и священнослужители, социальные работники и врачи. Если речь идет о благотворительности компании, то коллективу важно знать, куда и на что расходуются деньги, которые они помогают зарабатывать: это формирует позитивное отношение к благотворительности в обществе.

Помощь бывает разной. «Золотой пеликан» поддерживает любые форматы осуществления добра - и за счет средств бизнеса, и за счет грантов.

- Наше движение создавалось как мостик между богатым предпринимательством и бедными нуждающимися, - подчеркивает Сылко. - Да, приходится делать тысячу обращений к бизнесу в месяц, но средства удается найти. В нашей стране почему-то считают, что благотворительность - это подать старушке с клюкой, которая побирается на улице. Но в нашем большом социальном деле обращаться за финансовой помощью не стыдно.

Чтобы детки были здоровее и счастливее, их навещают клоуны. Эта программа одна из старейших в «Пеликан-центре». Фото: «Золотой пеликан»

ФАКТЫ

Благотворительное движение «Золотой пеликан» - это:

- одна из трех самых активных социальных общественных организаций Петербурга

- 2 тысячи благотворительных акций

- 28 лет истории

- 20 постоянно действующих программ

- 150 тысяч жителей Петербурга и Ленобласти, которые получили адресную помощь

- 620 лауреатов премии.

Эдита Пьеха не раз бывала на церемониях награждения и сама стала обладательницей «пернатой» статуэтки. Фото: «Золотой пеликан»

ДОСЛОВНО

«Мы, учредители и участники благотворительного движения Санкт-Петербурга «Золотой Пеликан»,

- принимая во внимание социально экономические и политические изменения, происходящие в России в последние годы,

- учитывая усиливающееся расслоение общества на богатых и бедных,

- сознавая, как быстро растет число людей, принадлежащих к незащищенным слоям населения,

- чтя идеи человеколюбия и милосердия,

- признавая право каждого человека на удовлетворительные условия существования,

- стремясь к формированию жизненной среды, достойной человека,

- исходя из того что никто в нашем неспокойном мире не застрахован от сложных жизненный ситуаций,

- считая, что благотворительность подразумевает собой помощь более обеспеченных людей менее обеспеченным,

- возрождая традиции русской благотворительности,

призываем людей доброй воли объединить усилия с тем, чтобы способствовать разрешению социальных проблем, существующих в нашем городе».

(Декларация благотворительного движения «Золотой пеликан».)

За заслуги в благотворительной деятельности отмечены Георгий Штиль и Александр Розенбаум. Фото: «Золотой пеликан»

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Пеликана в качестве эмблемы доброй премии выбрали не случайно. Эта птица олицетворяет самопожертвование. В геральдике пеликан - символ милосердия и попечительства. Есть легенда об онокротале (так пеликана называли древние), которая водилась в долине Нила. Ее птенцов укусила ядовитая змея, и, чтобы спасти их, птица пожертвовала своим сердцем.

ВСЕНАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

В этом году премию вручат в 25-й раз (в предыдущие два года церемонию не проводили из-за пандемии). В честь юбилея лауреатов впервые отберут по-новому - проведут всенародное голосование, которое пройдет на сайте «Комсомольской правды» kp.ru с 15 октября по 15 ноября.

Читатели «Комсомолки» и все желающие выберут лауреатов в семи номинациях:

- «За социально-медицинскую помощь и образование» - врач, соцработник и учитель года

- «За позитивный креатив в журналистике и литературе» - автор и медиа

- «За гуманизм в творчестве и искусстве» - артист и постановка года

- «За полезную общественную и государственную деятельность» - лидер и волонтер года

- «За возрождение традиций меценатства и поддержки искусства»

- «За возрождение традиций духовности и русской культуры» - за духовность и нравственность, за сохранение культурного кода страны

- «За эмоциональный интеллект и умение не сдаваться»

Церемония награждения пройдет 6 декабря на новой сцене Александринского театра. Перед лауреатами выступят солисты Мариинки и хор Александро-Невской лавры.

Иван Краско не только заслужил награду, но и помог записать аудиокниги для слабовидящих подростков. Фото: «Золотой пеликан»

КСТАТИ

В числе лауреатов премии прошлых лет:

- писатель, общественный деятель Даниил Гранин

- композитор Исаак Шварц

- актер Михаил Боярский

- певица Эдита Пьеха

- актер Иван Краско

- директор школы для незрячих детей Алексей Мухин

- солисты Мариинского театра Владимир Галузин и Василий Герелло

- наместник Александро-Невской лавры, епископ Назарий

- доктор Раиса Кантемирова

- общественная организация «Дети и родители против рака».

СКАЗАНО!

«Я уверен, что человек рождается со способностью откликаться на чужую боль».

(Даниил Гранин, писатель, общественный деятель.)

КОНКРЕТНО

Как выдвинуть достойных в номинанты?

- Заполнить форму на сайте: zolotoipelikan.ru

- Написать на почту: premiya@golden-pelikan.ru

Заявки принимаются до 10 октября!

ПОМОЧЬ ВСЕМ

Премия - это лишь вершина деятельности движения. На его базе работает «Пеликан-центр». Городские социальные программы функционируют при поддержке властей, меценатов и общественных организаций более 15 лет.

- Стараемся помочь всем слоям общества - и тем, кому требуются экстренные меры реагирования, и тем, кому поддержка нужна постоянно, - рассказывает Сылко. - Мы, как агентство между состоятельными и нуждающимися.

На сегодня центр осуществляет на пожертвования свыше 20 постоянных программ по разным направлениям.

Песни вместе с сиротами рисуют знаменитые музыканты. Среди них, например, Игорь Корнелюк. Фото: «Золотой пеликан»

ДЕТИ

«Добрый клоун»: организация работы артистов в нарядах клоунов и сказочных героев в детских отделениях больниц, онкоцентров и хосписе.

«Доктор музыка»: развитие и популяризация системного использования музыки для лечения, реабилитации, образования и воспитания детей, страдающих соматическими и психическими заболеваниями.

«Ходус-фото»: занятия с профессиональными фотохудожниками для детей.

«Мы рисуем песню»: творческое взаимодействие известных исполнителей и детей из социальных учреждений.

«Подари Рождество»: организация и проведение новогодних и рождественских праздников в детских социальных учреждениях.

«Созвучие»: духовно-просветительские занятия с детьми из социальных учреждений, организация поездок в храмы и монастыри.

«Рейс милосердия»: гуманитарная и техническая помощь беспризорникам, детям-инвалидам, сиротам.

«Говорящая книга»: запись специальной и художественной литературы для маленьких инвалидов по зрению.

ВЕТЕРАНЫ, ИНВАЛИДЫ, МАЛОИМУЩИЕ

«Гестор»: юридические консультации для малоимущих граждан и детей из социальных учреждений города.

«Дом доброй надежды»: социальная поддержка и защита инвалидов, ветеранов войны и труда, пенсионеров, оказание гуманитарной помощи.

«Новые горизонты»: мастерская по бесплатному ремонту средств реабилитации людей с ограниченными возможностями, инвалидных колясок.

МЕЦЕНАТЫ И БИЗНЕС

«Покупая - помогаешь»: создание системы финансирования социально значимых городских благотворительных проектов.

Lions club: международный молодежный обмен с бесплатным проживанием в семьях и лагерях, творческие встречи с деятелями культуры и искусства, диалоги с политиками и чиновниками.

ПОКОЛЕНИЕ МАМОНТОВЫХ

Любое большое социальное дело сталкивается со сложностями. И хотя сейчас быть меценатом в моде, новое поколение Мамонтовых в России только подрастает.

- В 1990-х, когда мы начинали, было… проще. Можно было пообщаться с президентом банка напрямую: прийти, увидеть его сидящим в кабинете за компьютером, поговорить. А сейчас все намного тяжелее - через посредников до руководителя или владельца не достучаться, - отмечает Сылко. - Четверть века назад еды на полках магазинов было меньше, но люди верили в лучшее, а сейчас все стали циничнее, вокруг больше негатива. Мало кто продолжает верить, что можно вместе делать важные добрые дела.

Хватает и внутренних сложностей. Вопреки расхожему мнению, волонтерить (если всерьез) - такая же работа, а порой в графике 24 на 7. На одних морально-волевых даже самый милосердный человек долго не проработает - нужна зарплата.

- Конечно, должен быть изгиб душевный. Но когда встает выбор, трудиться за 20 тысяч в месяц или 70, большинство предпочтет второе. Отсюда большая кадровая проблема и текучка, - рассказывает Сылко. - Водитель, который возит больных детей, имеет право получать столько же, сколько водитель в коммерческой компании. Но если мы начнем оплачивать его труд достойно, у общества сразу возникнет вопрос: «Почему тратите собранные средства не на помощь, а на себя?» Получается, нужно либо нанять гастарбайтера, который не знает ПДД, либо уповать на христианскую душу компетентного водителя-волонтера.

Вот почему многие члены благотворительных организаций совмещают социальный труд с другой, более доходной работой. Помогают, когда могут. Это лучше, чем ничего, но тоже неправильно, считает Сылко: благотворительная работа идет непланомерно и неэффективно, от случая к случаю.

- Но класс современных меценатов в России все-таки нарождается. У нас есть партнеры от недвижимости, промышленности, банков, которые помогают все эти годы, несмотря на кризисы, - добавляет Сылко. - А чтобы выросло целое поколение Мамонтовых, российскому бизнесу нужно постареть и помудреть. Начать задумываться о социальной ответственности. Начать заботиться о сотрудниках своих компаний, ведь это тоже форма благотворительности. Те, кто не пекутся о миссии и коллективе, на рынке лишь временно, а социальность - показатель стабильности.