Чемпионка Европы по легкой атлетике Ольга Зайцева родила третьего ребенка / Фото: Роддом 10

Многократная чемпионка Европы по легкой атлетике и рекордсменка мира по эстафетному бегу в дистанции 4 на 400 метров Ольга Зайцева родила третьего ребенка. Малышка появилась на свет 30 сентября 2022 года в роддоме №10 в Санкт-Петербурге. 4 октября состоялась торжественная выписка, рассказали в пресс-службе роддома.

Ольга Нагля, именно такая фамилия у нее после замужества, в 2006 году вошла в книгу Рекордов Гиннесса. До сих пор ее рекорд никто не побил.

У новорожденной Машеньки уже есть два старших брата / Фото: Роддом 10

- Я даже не знала, что мое имя – в книге рекордов, - рассказывает Ольга. - Мое главное достижение – это семья. В 28 лет я завершила спортивную карьеру, родив первого сына. Потом на свет появился второй ребенок. Теперь дочка. Я всегда знала, что дети будут в моей жизни главным.

Новорожденную девочку назвали Марией. Она третий ребенок в семье Ольги и ее мужа Владимира Нагля, который в прошлом был футболистом. У счастливых супругов есть еще два сына Николай и Алексей.