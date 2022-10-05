Спим в землянках: Резервисты пожаловались на плохие условия в воинской части в Луге

Мобилизованные отправляют родным фото, как спят в части.

Мобилизованные, которые находятся в воинских частях Ленобласти, и их родственники жалуются, что резервисты не проходят подготовку перед отправкой в сторону границы. Собирать бойца якобы приходится за счет семьи. Резервисты будто бы живут в землянках и питаются только тем, что им передали родственники. Самые суровые условия, по их словам, в Луге.

- Мужу 45 лет, он гипертоник, у него несколько сотрясений, но в военкомате медкомиссия не проводилась, вопросов о здоровье не задавали. «Годен», и все, - рассказывает супруга мобилизованного Елена. - Огромные сумки везла ему в Лугу, потому что нужно было все - от еды и туалетных принадлежностей до берцев и бронежилетов.

По словам Елены, в Луге супруг пробыл четыре дня, а затем его вместе с другими мобилизованными отправили на юг России, в сторону границы.

- Муж рассказал, что в Луге спали в землянках, - продолжает Елена. - До отправки к границе подготовки никакой не проводили.

По словам мобилизованных, в Каменке условия лучше, но, например, из семи туалетов работают только три.

Аналогичной историей с «Комсомолкой» поделилась и жена другого мобилизованного Виктория.

- Приехали в Лугу в прошлую среду, четыре часа стояли под дождем на улице. Прошли медосмотр. Потом их повели в землянки на полигон за два километра от части. Спали на полу, света не было, - рассказывает женщина. - Несколько дней не кормили - ели то, что положили родные. Форму не выдали, сказали ждать. Подготовки не было. А потом объявили, что скоро отправят к границе (туда же, куда первого героя. - Прим. ред.).

По словам Виктории, берцы мужу покупала сама, а бронежилет и каску посоветовали приобрести, потому что «выдают плохие». В список нужных покупок попали перчатки, тактические очки, запасная форма, рюкзак, лекарства, балаклавы.

Мобилизованные отмечают, что в других частях в Ленобласти условия куда лучше. И в Каменке, и в Сертолово проводится военная подготовка, однако проблемы с материальной базой все те же.

- Конечно, освоить минирование, помощь тяжелораненым, стрельбу из гранатомета за несколько дней нереально, - говорит петербуржец, находящийся в Каменке, - но офицеры стараются дать как можно больше. Готовят нас ко всему… Если есть возможность, нужно купить удобные куртки, облегченные бронежилеты, фонарики, термобелье и рюкзаки.

Сломаны почти все смесители.

- Друга отправили в часть связистов. Командиры делают все возможное, условия нормальные в части, но материального обеспечения не хватает. Собираем многое ребятам сами - от носков до оптических прицелов, - рассказывает жительница Ленобласти Анна, знакомый которой находится в Сертолово.

P. S. «Комсомолка» направила официальный запрос в Западный военный округ, но ответа на момент подготовки публикации не получила.

ДОСЛОВНО

«Идет много обращений о размещении части мобилизованных в землянках на полигоне в Луге. Область подключилась к решению вопроса: будет развернут теплый мобильный модуль, переоборудованный под казарму. Также ведем переговоры с руководством близлежащих баз и лагерей, чтобы поселить ребят на время сбора. Если бы узнали о проблемах от руководства части, а не от родных мобилизованных, вопрос был бы решен раньше».

(Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленобласти.)

ОФИЦИАЛЬНО

5 вопросов о мобилизации в Ленобласти

На жалобы и вопросы ответил советник губернатора Ленобласти Сергей Мачинский.

КАК СВЯЗАТЬСЯ С РОДСТВЕННИКОМ

- В армии, ведущей боевые действия, не место смартфонам. Есть определенный уровень секретности. Звонить можно по кнопочным телефонам, на военных сборах для этого постоянно выделяют время. Также мы постараемся наладить постоянную письменную связь.

КУДА И КОГДА ЖАЛОВАТЬСЯ

- В военкомат, суд или прокуратуру. Можно спокойно обращаться к командиру письменно или устно. Если он вас игнорирует, то обращайтесь к вышестоящему начальству. Не надо в панике женам писать, чтобы вас забрали и трубили во все инстанции.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ НЕЗАКОННУЮ МОБИЛИЗАЦИЮ

- В Ленобласти вернули домой 101 незаконно мобилизованного мужчину. Еще более 50 заявлений рассматривает региональное управление Общественного народного фронта. Решение примет комиссия по частичной мобилизации. Зачастую в незаконной мобилизации виноваты сами резервисты, которые не сообщали о заболеваниях, детях, учебе и работе в военкомат. Не ждите повесток - идите в военкомат сейчас и уточните данные, чтобы потом не было проблем.

ЧТО БРАТЬ С СОБОЙ

- Списки к покупке - это лишь рекомендация: всем необходимым солдат обеспечат, но определенный дефицит все же есть. Например, не хватает квадрокоптеров, можно купить тактические перчатки, наколенники. Представители ОНФ по заявкам собирают для частей бронежилеты, каски, резиновые сапоги, квадрокоптеры, влажные салфетки, бинокли, ноутбуки, походные сидушки, зажигалки, одноразовые бритвы. Нужны теплые вещи: свитеры, балаклавы, термобелье, носки, вязаные шапки и флисовые перчатки.

КУДА ЗВОНИТЬ

- В Ленобласти работает штаб по оказанию помощи мобилизованным и их родственникам: 8-800-200-34-11.