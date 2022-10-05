В метро Петербурга анонсировали Интернет. Мы проверили, на каких станциях Сеть ловит, а где - мертвые зоны

Подъезжая к "Парнасу", интернет тоже начал тормозить, тяжелые файлы уже не отправить. Фото: Юлия СТАЛИНА

Посмотреть фильм или интервью на ютубчике, послушать музыку, пока едешь в метро с работы, - просто идеальное завершение дня. Но увы и ах: часто мобильная связь в подземке плохая, не говоря уже об Интернете. Петербургский метрополитен объявил: теперь Интернет всех российских операторов работает под землей как часы. А мы решили проверить, правда ли это, и прокатились по всем линиям со смартфоном.

ЕСТЬ СИГНАЛ

В метрополитене Северной столицы пять линий, 72 станции. Признаемся честно, выходили мы не на каждой, но несколько самых загруженных проверили досконально.

Свой путь мы начали от ближайшей к редакции станции «Чкаловская» фиолетовой линии. Садимся в вагон и, как только трогаемся, запускаем наш карманный измеритель интернет-скорости. Таких сервисов в Сети полно: просто забиваешь в поисковике «Измерить скорость Интернета» - и готово.

Самый скоростной интернет, по нашим наблюдениям, был на "красной" и "фиолетовой" ветках. Фото: Юлия СТАЛИНА

Между «Чкаловской» и «Спортивной» Интернет и правда летает. Грузятся фотографии в соцсетях и видео. Измерения показали входящее соединение 47,8 мегабита в секунду, исходящее 7,68 мегабита в секунду. Скорость входящего соединения влияет на то, как быстро открываются сайты и скачиваются файлы. Исходящее соединение используется при передаче данных с вашего устройства в Сеть. Например, при отправке писем или загрузке фотографий в облако.

Хороший прием был в перегонах до «Адмиралтейской» и «Садовой».

МЕРТВАЯ ЗОНА

Пересаживаемся на синюю линию. Там тоже есть контакт. Удалось даже посмотреть ролики в ТикТоке. На протяжении всего пути до станции «Парнас» скорость входящего соединения держалась в районе 43 мегабит в секунду. А вот исходящее разогналось лишь до 1,22 мегабита. То есть вести стрим из вагона получится с большим трудом.

Оранжевая линия тоже порадовала с оговоркой. Исходящий сигнал на «Ладожской», например, 4,2 мегабита в секунду, при этом входящий в два раза ниже, чем на «Спортивной» или «Парнасе», - 22,1 мегабита в секунду.

- Вы Интернет измеряете? - поинтересовался попутчик-школьник.

- Догадливый! Где хуже всего ловит?

- Вы по зеленой прокатитесь. Там от «Василеостровской» до «Беговой» вообще мертвая зона…

По пути до Васильевского острова заруливаем на красную. На старейшей линии, как выяснилось, связь одна из самых мощных: на участке от «Технологического института» до «Площади Восстания» входящий сигнал 49,8 мегабита в секунду, исходящий - 8,68 мегабита в секунду.

Теперь проверим на прочность зеленую. Отрезок от «Маяковской» до «Василеостровской» прошли без проблем, а вот после... Попутчик не соврал. Сначала прервалась музыка, потом наш сервис вообще отказался измерять скорость (Интернета-то нет), но в результате со скрипом выдал 1,27 входящего и 4,82 исходящего сигнала. Тут даже текстовые сообщения в мессенджерах не прогрузятся!

На "зеленой" ветке связи и вовсе нет, не говоря уже об интернете. Фото: Юлия СТАЛИНА

Дальше хуже. За «Василеостровской» мобильная связь совсем пропала и вернулась только на платформе «Беговой». Измерить скорость Интернета не получилось, но подозреваем, что она равна нулю.

С результатами проверки и вопросом, где обещанный Интернет, «Комсомолка» обратилась в Петербургский метрополитен.

- Мы знаем, что на зеленой ветке от «Зенита» до «Беговой» с этим есть проблемы, но над их решением уже работают специалисты, - заверили в подземке.

ДОСЛОВНО

«Строительство инфраструктуры для мобильной связи и Интернета шло в условиях действующего метрополитена - без ограничений для перевозок и технологического процесса. В результате совместной работы операторов связи, метрополитена, проектных и монтажных организаций были найдены оптимальные решения для размещения оборудования в сложных условиях тоннелей. Итог: достойное дополнение сервисов, которыми может пользоваться каждый пассажир во время поездки в метро».

(Андрей СПИРКИН, главный инженер метрополитена.)

КСТАТИ

Чаще всего Интернетом пользуются:

- в вестибюле «Садовой» - 3,4 терабайта в неделю

- в перегоне между «Адмиралтейской» и «Спортивной» - 1 терабайт в неделю.