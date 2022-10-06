От сот до спутников: Tele2 рассказала петербургским школьникам об устройстве мобильной связи

Tele2 рассказала петербургским школьникам об устройстве мобильной связи. Фото: пресс-служба Tele2.

Tele2, российский оператор мобильной связи, провел первую тематическую встречу для школьников в рамках проекта #НЕСЛОЖНО в «Академии цифровых технологий» Санкт-Петербурга. Спикером выступила Рима Стрельникова, руководитель департамента эксплуатации сети макрорегиона «Центр» Tele2, с лекцией об устройстве мобильных сетей.

29 сентября Рима Стрельникова, руководитель департамента, отвечающего за эксплуатацию сети Tele2 в регионах центральной России, провела лекцию перед школьниками, занимающимися в «Академии цифровых технологий» по специальностям в сфере IT. Учащиеся по-новому увидели историю телекоммуникаций, узнали от чего зависит скорость мобильного интернета, как скоро появится сети 6G и в чем их отличия от предшествующих поколений, действительно ли сотовая связь имеет что-то общее с сотами и на какие характеристики обращать внимание при выборе смартфона. Рима также рассказала о «тепловой карте» мобильной сети и об использовании технологии Big Data в работе по повышению качества связи. В ходе дискуссии участники встречи обсудили, какими проектами в будущем школьники смогут заниматься, если решат работать в сфере телекоммуникаций.

Лекция была проведена в рамках проекта «Академии цифровых технологий» – коммуникационной образовательно-партнерской площадки #НЕСЛОЖНО. С 1 сентября на ней проводятся бесплатные профориентационные занятия для школьников Санкт-Петербурга. В новом учебном году встречи и лекции будут посвящены развитию телекоммуникационных систем, информационных технологий и услуг связи.

Фото: пресс-служба Tele2.

Рима Стрельникова, руководитель департамента эксплуатации сети макрорегиона «Центр» Tele2:

«За несколько десятилетий мобильные сети кардинально трансформировались. Если на заре индустрии операторы абонентам предоставляли только голосовые услуги, то сегодня у каждого клиента в руках полноценный компьютер с доступом к множеству цифровых сервисов. В смартфоне мы теперь оформляем покупки, отправляем заявления через Госуслуги, переводим деньги, смотрим кино. При этом часто не понимаем, что скрывается «под капотом». Сегодня IT-компаниям никак не обойтись без инфраструктуры мобильной связи. Одно не может без другого. Поэтому будущему программисту или робототехнику важно знать, как работает мобильная сеть».

В сентябре 2022 года Tele2 заключила соглашение о сотрудничестве с государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждением (ГБНОУ) «Академия цифровых технологий» Санкт-Петербурга. Партнеры наметили серию совместных мероприятий, которые помогут школьникам в профессиональной ориентации в сфере информационных технологий.

ГБНОУ «Академия цифровых технологий»— современное образовательное пространство, в котором петербургские школьники могут овладевать инженерными и рабочими специальностями в сфере IT, робототехники, технологий цифрового производства, журналистики и экономики.