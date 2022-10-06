Петербург в шестой раз стал площадкой для проведения Международного форума контрактных отношений

Город на Неве принимает у себя важных гостей из других регионов и стран на Санкт-Петербургском международном форуме контрактных отношений уже в шестой раз. Фото предоставлено организатором.

Сложно найти более подходящее место для важного делового события чем Петербург! Вот и этой осенью 6 и 7 октября город на Неве принимает у себя важных гостей из других регионов и стран на VI Санкт-Петербургском международном форуме контрактных отношений. Мероприятие является одним из крупнейших и значимых событий закупочной отрасли России.

Событие проходило на площадке отеля «Аэропортсити Плаза». В числе приехавших гостей были эксперты и профильные ведомства Армении, Китая, Бразилии, Индии, Африки и других стран.

Форум посетили представители и эксперты как регионов России, так и многих других государств. Фото предоставлено организатором.

Цель форума - наладить взаимодействие, диалог и честный обмен мнениями между представителями регулятора, заказчиков, бизнесом и независимыми экспертами в государственных закупках.

Встреча началась с особого пленарного заседания. На нем обсуждали вопросы модернизации и цифровизации закупочной отрасли России в современных условиях.

Модератором сессии выступил вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников.

- Страна более двух лет работает в особых экономических условиях, государственный сектор успешно приспосабливается к новым нестандартным решениям, отвечая заданным трендам, - отметил Алексей Корабельников.

Модератором сессии выступил вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников. Фото предоставлено организатором.

В ходе дискуссии Заместитель Министра финансов Российской Федерации Алексей Лавров оценил эффективность контрактной системы в новых условиях , отметив, что система закупок работает устойчиво и исправно, благодаря введению электронных процедур.

- Экономика страны с достоинством выдерживает все вызовы, - заявил Алексей Лавров. - В текущем году продолжается, запущенная ранее системная работа. Нам удалось лавировать антикризисными мерами в сфере закупок в условиях нового времени. Принятые меры позволили быть более гибкими, дать больше возможностей как заказчикам, так и поставщикам. Безусловно есть сбои, но у нас есть все необходимые инструменты, которые позволяют нам оперативно на них реагировать и предлагать решения.