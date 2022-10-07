Если нужно пройти подземным путем

Беремся за новую задачу. Фото: ООО «СтройГаз Северо-Запад».

Технологии на выбор

- На самом деле технология бестраншейной прокладки труб методом горизонтально-направленного бурения известна, довольно широко применяется, - говорит Алексей Иванов, генеральный директор ООО «СтройГаз Северо-Запад». - Используем и другие способы прокладки трубопроводов, к примеру, микротоннелирование и ГШБ, но именно такой обладает неоспоримыми преимуществами. Сводятся к минимуму затраты в части благоустройства и есть возможность не останавливать движение во время производства работ.

Однако на практике нередко возникают непредвиденные трудности. К примеру, при переустройстве газопровода под железнодорожными путями на реконструкции Софийской улицы в Санкт-Петербурге строители столкнулись с водонасыщенными грунтами. Алексей Иванов рассказывает, что пришлось пойти на определенный риск, но в итоге задачу выполнили в сроки, отведенные заказчиком, и с высоким качеством.

А на Петрозаводском шоссе, где, как и на Софийской улице, компания работает в партнерстве с АО «Буер», по первому этапу все задачи выполнены. А вот на втором будет одна из самых сложных - переустройство водопроводов диаметрами 1220 мм и 1420 мм. Работа предстоит во многом уникальная. Во-первых, большой диаметр и глубина прокладки методом горизонтально-направленного бурения. Во-вторых, рядом будет действующий водопровод, необходимо исключить вероятность его повреждения при производстве работ. После согласования комплекта рабочей документации с заказчиком, для реализации задачи потребуется еще около пяти месяцев, а затем за дело возьмутся дорожные строители. Алексей Иванов уверен, что с порученным делом компания справится. А каждая успешно выполненная работа, особенно сложная, - это опыт, важный для укрепления репутации.

Подготовка к работам по бурению. Фото: ООО «СтройГаз Северо-Запад».

Ценнейший ресурс

- Работать качественно и в сжатые сроки мы умеем, - продолжает Алексей Иванов. - Людей настраиваю на то, чтобы выполнять задачи с опережением, добиваться запаса времени. Безусловно, ресурсы приходится задействовать большие, но результат оправдан. Потребители раньше получают газ и воду, а дорожники могут раньше приступить к своей части работ.

И в продолжение разговора приводит новые примеры. Так, на строительстве 2-го этапа Западного скоростного диаметра Санкт-Петербурга необходимо было проложить газопровод под морским каналом. Доставленные по Финскому заливу плети будущей линии сваривать пришлось «на воде». Из-за глубины залегания газопровода (46 метров) и стесненных условий проектом были предусмотрено применение толстостенных труб с предельными углами изгиба.

- На работах в дорожном строительстве мы, как правило, выступаем в роли субподрядчика, - говорит генеральный директор ООО «СтройГаз Северо-Запад». - Давние взаимовыгодные отношения с компаниями «Буер», «Техносфера», «Европейская столица», «Трест», «Орион+» и другими. Поэтому основной своей задачей при работе с дорожными организациями видим своевременное предоставление им фронта работ.

Кстати, программу нынешнего года с ГРО «ПетербургГаз» завершили еще 25 июля, хотя директивный срок значился 15 октября.

Тех людей, специалистов, которые есть в компании, генеральный директор считает ценнейшим ресурсом. Необходимые допуски, квалификация -это обязательные условия работы. К примеру, сварщики здесь виртуозы своего дела. Для строительства магистрального газопровода требования к качеству сварного шва, в прямом смысле, на уровне космоса. И ведь так здесь и делают!

В компании имеется производственно-испытательная лаборатория неразрушающего контроля (методами ультразвуковой дефектоскопии и толщинометрии, другими средствами измерений без какого-либо физического воздействия), а так же подразделение по монтажу электрохимической защиты трубопроводов.

Прокладывается трубопровод. Фото: ООО «СтройГаз Северо-Запад».

Стратегия партнерства

- Сейчас у нас работы идут на дорожной сети в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, - рассказывает Алексей Иванов. - Постоянно на связи с генподрядчиками, вместе решаем все вопросы.

На строительстве участка Петрозаводского шоссе дорога буквально испещрена инженерными коммуникациями - газо- и водопроводы, канализация, кабели. Алексей Иванов признается, что более насыщенного сетями объекта в практике работы еще не было. Несмотря на это, алгоритм последовательного выполнения задач выполняется.

Большие объемы работ по переносу магистральных газопроводов диаметром 1020-1420 мм на 58 км Мурманского шоссе (Р-21«Кола») в районе Синявино. Под полотном проезжей части проходят четыре нитки газопроводов «Северный поток - 1,2» и «Грязовец - Ленинград - 1,2». Там ведется монтаж почти 4 км новых ниток газопроводов с последующим демонтажем старых. Переключение трубопроводов будет происходить без остановки хода газа с использованием специальных фитингов.

Еще одна большая работа идет на строительстве Восточного скоростного диаметра. Там выносят газопроводы высокого, среднего и низкого давления общей длиной более 4,5 км.

На Таллинском шоссе (А-180 «Нарва») компания завершает работу на второй ветке магистрального газопровода диметром 530 мм. Одну нитку уже переустроили и переключили. Еще будет переложена сеть канализации и газопровод низкого давления.

Примечательно, что согласование решений по переустройству трубопроводов нередко занимает в разы (!) больше времени, чем собственно процесс работы строителей ООО «СтройГаз Северо-Запад». Четкость и слаженность действий, умноженные на компетентность и добросовестность работников компании и дают такие результаты.

- Работа в рамках дорожно-строительных проектов для нас стала важнейшим направлением приложения сил, - подчеркивает Алексей Иванов. - И хочется пожелать, чтобы набранные темпы наши партнеры сохраняли и наращивали, чтобы автомобильные дороги становились качественнее и более комфортными для передвижения. Мы со своей стороны всегда готовы оказать необходимую помощь в этом важном деле.

Сварщики – виртуозы своего дела. Фото: ООО «СтройГаз Северо-Запад».

СКАЗАНО

«Газ это не просто топливо, а более высокий уровень жизни и рост эффективности экономики. Но одновременно это и опасность, которая может стать причиной пожара или взрыва. Поэтому качество работы на газопроводах безупречное - иначе быть не может! Соответственно, и на других объектах точно так работаем. Потому что привыкли».

Алексей ИВАНОВ, генеральный директор ООО «СтройГаз Северо-Запад».

НАША СПРАВКА

ООО «СтройГаз Северо-Запад» занимается строительством газопроводов, внутренних и наружных инженерных сетей и коммуникаций (водопроводы, теплосети и так далее). Сотрудники компании работали на газовых и нефтяных месторождениях Ямала и Югры, строительстве трубопроводных сетей в регионах России.