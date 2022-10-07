Начать жить заново: как выздоравливают наркоманы в центрах реабилитации

Спорт - обязательное условие реабилитации. Он не только полезен для здоровья, но и помогают поверить в себя, преодолевать трудности и добиваться поставленных целей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

От зависимости не застрахован никто, для наркотиков и алкоголя нет возрастных, половых и социальных различий. Скептики считают, что избавиться от пристрастия невозможно. Однако есть примеры, опровергающие это мнение. Корреспонденты «Комсомолки» лично в этом убедились, побывав в центре социальной адаптации «Старт» в Парголово. Центр создан Первой наркологической службой.

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА

В прохладный осенний день на футбольном стадионе в Парголово разгорелись нешуточные страсти. За победу боролись две команды, у каждой были свои болельщики, своя тактика игры и, конечно, огромное желание выиграть. С виду игроки - обычные парни: молодые, сильные, красивые. Если не знать, ни за что не догадаешься, что все они - бывшие наркоманы, которые проходят (или уже прошли) реабилитацию в загородных центрах Первой наркологической службы «Старт» и «Лайф». Победил центр «Старт», но среди игроков никакого разочарования, сожаления или, наоборот, превосходства.

Спорт для реабилитантов - это школа победы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Победа - здорово, но важен сам процесс. Мы играем постоянно: собираем футбольные команды, укрепляем командный дух, получаем полезную физическую нагрузку. Ну и, конечно, лишний раз показываем, что проводить время весело можно без допингов в виде наркотиков и алкоголя, - объясняет учредитель «Первой наркологической службы» Сергей Буров.

После игры и награждения часть игроков отправляется по домам, часть - в реабилитационный центр. Ничего общего с больницей он не имеет, наоборот, обстановка напоминает домашнюю: уютные спальни, мягкая мебель, книги, комнатные растения. По словам специалистов, это и есть фундамент, для того чтобы вернуться к нормальной жизни.

Футбол - отличный способ вернуть форму. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПОМОЩЬ ОТ РАВНЫХ

- Половину из тех, кто сейчас мяч гоняет по полю, я лично привозил на лечение в клинику, а потом сюда. Многие уже несколько лет не употребляют, - рассказывает бывший выпускник центра «Старт» Игорь.

Про зависимость Игорь знает не понаслышке - у самого за плечами 20 лет наркоманского стажа. В какой-то момент понял, что если не завяжет - умрет. К счастью, родные помогли, устроили в Первую наркологическую. А теперь Игорь сам помогает тем, кто пока не может справиться с зависимостью: забирает пациентов в клинику, со многими общается и убеждает пройти лечение.

Быть частью команды важно не только в игре, но и в жизни. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Вот уже 9 лет я «трезвый». Так мы называем тех, кто не употребляет вещества, - неважно, алкоголь или наркотики. А те, кто лечится, - это «выздоравливающие», - рассказывает Игорь. - Иногда меня спрашивают, как такая работа может нравиться? А для меня это отдушина - помогать другим. Когда видишь, что жизнь человека наладилась и ты внес в это свою лепту, на душе становится очень легко и хорошо. Некоторые ребята меня благодарят, говорят, что я спас им жизнь, когда убедил пройти лечение. Для меня это самое ценное, новый смысл жизни.

Таких сотрудников, как Игорь, - с личным опытом употребления наркотиков и реабилитации, в центрах «Старт» и «Лайф» немало. Стаж их трезвости впечатляет - больше 10, 15, а иногда и 20 лет. Они знают изнанку как болезни, так и выздоровления.

- Почти доказано: в практической наркологии эффективнее всего работают люди с опытом употребления наркотиков, ведь им знакомы не только ситуации, в которые попадают пациенты, но и их реакции, мысли, эмоции, воспоминания, - говорит руководитель реабилитационного центра «Старт» Олег Бычков. - А зависимые очень хорошо умеют манипулировать, тонко чувствуют, кто понимает их, а кто нет, кто может быть авторитетом, а кого легко обмануть.

У равных сотрудников-консультантов хорошо получается мотивировать пациентов на трезвость. Но главная задача - научить их жить счастливо без наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ. Помогают в этом, кстати, такие банальные вещи, как расписанный буквально по минутам распорядок дня, в котором практически нет свободного времени. Дело в том, что жизнь зависимых напоминает хаос, а планирование помогает обрести полезные привычки, прибавляет бодрости и приводит в порядок мысли.

- Зависимость - это не только употребление наркотиков и спиртного, там все глубже. Это не социальный статус и не только физическое заболевание, это духовная проблема. Наркотики - это способ уйти от проблемы, а ее суть кроется в психологии человека. Зависимый человек себя не любит и не принимает, он не умеет взаимодействовать с другими людьми. С одной стороны, он зажат и агрессивен, а с другой - эгоистичен. Наркотики помогают расслабиться и вести себя как все. Наша задача не просто убрать алкоголь и наркотики, а научить человека быть счастливым без них, - продолжает Олег Бычков.

ПОСТОЯННАЯ РАБОТА

Чтобы повлиять на психику человека, изменить его разрушительные установки, в реабилитационных центрах Первой наркологической работают психологи и психотерапевты. Реабилитанты слушают лекции. Потом идет групповая работа, где выздоравливающие выполняют задания. Иногда приходится проживать очень тяжелые моменты прошлой жизни. Впрочем, никто из ребят этого не стесняется. Запретных тем здесь нет, и о своем прошлом они говорят открыто, даже о тех фактах, которые хочется забыть навсегда.

Групповая терапия выступает одним из эффективных видов реабилитации. Фото: пресс-служба ПНС.

- Я «завязывал» несколько раз, потом срывался. Дошел, что называется, до дна, оказался перед выбором - тюрьма или реабилитация, - рассказывает выпускник реабилитационного центра «Старт» Александр. - Выбрал реабилитацию, получил помощь, и, мне кажется, на этот раз я правильно ей распоряжаюсь. Есть планы на будущее. Я не хочу, чтобы весь ужас снова повторился, но понимаю, что для этого надо постоянно работать над собой, поддерживать дисциплину.

Бывает, новенькому сложно сразу же влиться в группу, тогда с ним работают индивидуально. И когда человек понимает, что причина в нем, что не виноваты условия, плохая экология, родители, окружение, в котором он родился, то появляется шанс что-то изменить. И вот тут спорт, арт-терапия, поездки в музеи и монастыри становятся хорошим подспорьем для людей, которым нужно закрепиться в новой жизни, найти новые смыслы, общение, интересы.

Йога - это и духовная, и в то же время физическая работа над собой. Фото: пресс-служба ПНС.

- Мы показываем ребятам, что есть другая жизнь, помимо употребления наркотиков, и что эта жизнь тоже может быть насыщенной и интересной. Это очень важный этап социализации, после которого человек может вернуться к нормальной жизни, - добавляет Сергей Буров.

Реабилитационный центр помогает своим пациентам и после выпуска - психологи всегда готовы помочь людям справиться с эмоциями, в центр можно приехать на лекции, спортивные турниры. Многие приезжают и делятся своим опытом выздоровления с новичками. Часть выпускников центр трудоустраивает. Неудивительно, что такой комплексный подход к лечению зависимости дает хорошие результаты: в среднем 6 из 11 выпускников реабилитационных центров Первой наркологической службы избавляются от пагубной привычки и годами находятся в ремиссии.

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