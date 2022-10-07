«Жду отправки домой»: Петербуржцы с бронью попали в воинские части

Некоторые узнают о своей отсрочке, уже находясь в воинской части. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Предприятия Петербурга пытаются сохранить своих сотрудников на рабочих местах. Еще 23 сентября в Минобороны сообщили о непривлечении к частичной мобилизации журналистов, работников сферы IT и финансового сектора. Однако так называемую бронь могут получить и сотрудники промышленных предприятий, которые вовремя подали документы и перешли в статус оборонно-промышленных комплексов. В Петербурге уже есть несколько таких компаний.

Но некоторые жители узнали о своей отсрочке от мобилизации, уже находясь в воинской части и ожидая отправки в сторону границы. Одним из таких стал петербуржец, который пока еще находится в Каменке.

«ЗАБРОННИРОВАННЫЙ» ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ

Павла (имя изменено, - примеч. Ред.) мобилизовали 27 сентября, и в тот же день у компании, где он работал, появился статус оборонного. Сотрудники, которые попали в воинскую часть раньше, чем он, бронь не получили.

- Организации начали подавать документы на получение нового статуса сразу после объявления частичной мобилизации. Но, конечно, рассмотрение заявлений занимает несколько дней. За это время некоторые сотрудники уже прибыли в воинские части. Бронь они не получили, - объясняет Павел.

О своей отсрочке Павел узнал в начале октября. И сразу же пошел к начальнику воинской части, чтобы узнать, как ему вернуться домой. Оказалось, что для этого компания должна была направить в Каменку документы: трудовую книжку и трудовой договор мобилизованного, выписку из реестра о том, что организация получила статус оборонного, а также бронь на сотрудника. Документы пришли, но Павел до сих пор в части.

- Сейчас военкомат должен направить вместо меня другого мобилизованного. Только тогда я смогу поехать домой. Но два раза в неделю военнослужащих некоторых из нас отправляют на юг России, - отметил в разговоре с «Комсомолкой» Павел. - Часть уехала сегодня, меня, слава богу, не забрали. Но в следующий раз может и не повезти.

ВОЗВРАЩЕНИЕ МОБИЛИЗОВАННЫХ

В Каменке, как удалось узнать «КП», также находился менеджер одного из банков. Ему тоже полагается бронь как работнику финансового сектора. Документы на него в воинскую часть пришли раньше, чем на Павла, поэтому он пробыл в Каменке всего несколько дней, после чего его отправили обратно. Сейчас он уже вернулся к своим должностным обязанностям.

Чтобы сотрудники получили бронь, предприятия подают их списки в военкоматы – либо по месту жительства работников, либо по месту регистрации компании. Уже сейчас на просторах интернета можно увидеть объявления о вакансиях с отсрочкой от мобилизации. Предприятия перешли в статус оборонных и могут предоставить своих сотрудникам, которые находятся в штате, бронь. Видимо, новые работники пожелают оформиться как можно скорее.