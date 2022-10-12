Бывших шоферов маршруток переучивают на водителей автобусов по 240 часов в Петербурге

На нарушителей ДТП и пассажирского спокойствия можно пожаловаться в "Организатор перевозок". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не все поездки по Петербургу на автобусе оказываются одинаково приятными: в соцсетях горожане регулярно жалуются на ужасную езду.

- Впервые укачало в автобусе! Водитель вез нас как дрова, тряска была всю дорогу, - однотипно злятся петербуржцы.

Горожане предполагают, что такой неприятный стиль езды – у бывших маршруточников. Уж они точно любили резво останавливаться на светофоре, быстро трогаться с места и лавировать между попутчиками. А точно ли они переучились с управления маршрутками на работу с автобусами?

В комитете по транспорту «Комсомолку» заверили, что все автобусные водители имеют права категории «Д» и прошли необходимое обучение. Переучиваться после выкручивания маршрутной баранки им приходилось до 240 часов: сначала зубрить теорию, затем практику, потом стажироваться на линии в пустом автобусе и с пассажирами, а напоследок сдавать обязательный зачет. Все это проходит в образовательных центрах перевозчиков.

- В процессе работы на маршрутах за водительским составом, в свою очередь, осуществляется постоянный контроль на линии - посредством видеокамер, установленных в кабине водителя. Также применяется аппаратура спутниковой навигации «ГЛОНАСС», при помощи которой ведется мониторинг движения и контроль скорости транспортных средств, - поделились в комтрансе.

Нарушителей отстраняют от работы и отправляют переучиваться. Так что если автобус чуть не попал в ДТП или водитель превращает салон в «мешок картошки», не заботясь о пассажирах, можно смело пожаловаться в комитет или «Организатор перевозок». Перевозчик, на которого работает водитель, получит жалобу, отстранит нарушителя от работы, разберет ситуацию – в том числе с помощью фото и видео из салона или даже соцсетей. Провинившийся обязательно пойдет догрызать гранит водительской науки.

Самых отъявленных нарушителей могут наказать рублем или даже уволить.

КОНКРЕТНО

Телефон по приему жалоб на водителей автобусов: 576-55-55

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