«Поезд развернули, нас повезли в Феодосию»: Туристы из Петербурга рассказали, что происходит на полуострове после ЧП на Крымском мосту

Туристы из Петербурга рассказали, как пережили новость о ЧП на Крымском мосту. Фото: СОЦСЕТИ

Из-за ЧП на Крымском мосту задержался утренний поезд из Симферополя в Петербург, на котором ехала мама петербуржца Сергея Вернера. Мужчина рассказал «КП-Петербург», что сейчас происходит с пассажирами состава.

- Мама успокоила: «Сынок, все хорошо, у нас в вагоне у всех отличное настроение. Нас перенаправили в Феодосию, где всех обещают разместить в гостиницу и организовать питание». Так что связь теперь есть, все спокойно, - рассказал мужчина «КП-Петербург».

Студентка Мария, мечтавшая погостить в Петербурге, оказалась в менее завидном положении. На пять часов вечера у нее назначен поезд до Северной столицы из Симферополя. Но она не знает, будет он или нет.

- Так хотела ехать в путешествие... Наверное, поеду на вокзал ждать информации. Перевозчик просит подождать, обещают оперативно сообщать все новости. Пока что официально все поезда просто задержаны в пути, - говорит девушка.

Движение по переправе пока что остановлено. Фото: REUTERS

Работница «Адмиралтейских верфей» Анастасия находилась далеко от места ЧП – в Севастополе. По ее словам, после новостей о подрыве моста в городе не было никакой паники.

- Я, муж и двое детей гостим у родственников в Севастополе. Местные жители вообще спокойно ко всему относятся. Пока из знакомых никто не собирается покидать полуостров. А вот у нас поезд на 10 октября. Надеемся, что нас не заставят сдать билеты, - делится Анастасия.

О спокойной обстановке в Алупке рассказывает петербурженка Татьяна, которая две недели отдыхала там вместе с супругом и ребенком. 9 октября семья должна была сесть на поезд из Симферополя в Петербург.

- У нас все тихо-мирно. Люди смеются над паникерами, которые в других городах выстраивались в очереди на заправки. Город живет обычной туристической жизнью, – уверяет Татьяна. – А вот как быть нам – вопрос. Мы живем не в отеле, а в апартаментах. Вряд ли хозяева жилья согласятся, чтобы мы бесплатно у них пожили, пока движение поездов не восстановят. Мы будем сидеть до последнего и ждать, что предпримет перевозчик. Мы потратили почти 20 тысяч на билеты и не хотим искать другие варианты, как добраться домой.

Добавим, что всех туристов, испытывающих в трудности в Крыму, сейчас консультируют по телефону горячей линии Ростуризма – 8 (800) 511-80-18.

ОФИЦИАЛЬНО

Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс»

- Поезда, следующие в Крым сейчас перенаправлены в Анапу. А именно: №169 Санкт-Петербург – Симферополь, №28 Москва – Симферополь, №75 Омск – Симферополь, №166 Москва – Симферополь. Решение по нижеследующим поездам будет принято позднее: №7 Санкт-Петербург – Севастополь (отправление 17:20 из СПб), №28 Симферополь – Москва (17:10 из Симферополя), №426 Симферополь – Кисловодск (19:57 из Симферополя), №8 Севастополь – Санкт-Петербург (17:15 из Севастополя), №174 Евпатория – Москва (22:20 из Севастополя).

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