Фашисты минировали детские игрушки и уничтожили пятую часть населения: Суд признал оккупацию Ленобласти геноцидом

Оккупацию Ленобласти в годы Великой Отечественной войны официально признали геноцидом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Преступления немецких войск и их европейских пособников на территории Ленобласти в годы Великой Отечественной войны теперь официально признали геноцидом. Соответствующее решение огласил областной суд. На протяжении месяца сотрудники прокуратуры озвучивали на заседаниях ранее неизвестные факты о зверствах фашистов. В суде допрашивали ученых-историков, архивистов, поисковиков и узников оккупации 47 региона.

- По результатам проведенных исследований, установлено, что с 1941 по 1944 годы на территории Ленобласти от рук фашистов и их союзников погибло 435 тысяч человек. Это примерно 1/5 от всего населения современной Ленобласти, - произнес прокурор Сергей Жуковский на завершении рассмотрения громкого дела.

По словам поисковиков, фашисты прятали трупы женщин и детей под битым кирпичом. Так они заметали следы. Фото: скриншот с суда

Во время судебного процесса прокуратура предоставила доказательства жестоких расправ оккупантов над тысячами военнопленных, пациентов больниц, детей и женщин. Кроме этого эксперты вместе подсчитали ущерб от бомбежек городов, поселков, исторических объектов с культурными реликвиями – около 1,9 триллиона рублей. Для сравнения, в аналогичном судебном процессе о признании геноцидом блокады Ленинграда ущерб от оккупации оценили в 35 трлн рублей.

Концлагеря для жителей Ленобласти создавали даже в обычных сараях. Фото: скриншот с суда

- Доказаны факты жестоких убийств мирного населения и военнопленных с помощью расстрела, повешения, сжигания заживо. Пыток, истязаний, смертельных инъекций. Людей мучили как в концлагерях, так и в лагерях трудовой повинности. Прокуратура вскрыла чудовищные факты убийств беззащитных женщин-инвалидов, душевнобольных. Финские военнослужащие наиболее жестоко убивали детей. Минировали игрушки и сбрасывали с самолетов. Детишки подбирали их и погибали в муках, - уточнил в последнем выступлении прокурор Ленобласти Сергей Жуковский

Добавим, что суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.

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