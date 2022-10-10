Один человек погиб и несколько пострадали в ДТП с участием междугороднего автобуса и КамАЗа в Ленобласти

Междугородний автобус попал в смертельное ДТП на Таллинском шоссе. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Смертельное ДТП произошло днем 10 октября на Таллинском шоссе под Петербургом. На 106-м километре трассы, идущей до границы с Эстонией, лоб в лоб столкнулись самосвал КамАЗ и междугородний автобус.

- Около 13:20 поступила информация о ДТП на федеральной дороге А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой. Произошло столкновение пассажирского автобуса и грузового автомобиля. Один человек погиб, информация о количестве пострадавших уточняется, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

После удара самосвал опрокинулся набок в кювет и загорелся. Машину потушили прибывшие на место спасатели МЧС. А искореженный автобус с полностью разбитой передней частью замер на трасса, перегородив одну из двух полос.

Грузовик вылетел в кювет и загорелся после ДТП с автобусом. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Сейчас на месте аварии у деревни Гурлево, на подъезде к городу Кингисепп, работают несколько машин реанимации, пожарные и наряды ДПС. На участке организовано реверсивное движение. Пострадавшие направлены в ближайшую райбольницу.

Причины и обстоятельства выясняют дознаватели Госавтоинспекции. Начата доследственная проверка.

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В ДТП с автобусом на Таллинском шоссе пострадали 14 человек, один погиб. Пострадавшие госпитализированы в Кингисеппскую больницу, их состояние уточняется.

- На месте происшествия работали три бригады скорой помощи и бригада санитарной авиации. Вертолет пока остается у больницы для возможной медицинской эвакуации, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

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