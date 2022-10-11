В Эрмитаже при поддержке Сбера открылась инклюзивная выставка

В Эрмитаже открылась инклюзивная выставка. Фото: пресс-служба Сбербанка.

10 октября 2022 года Государственный Эрмитаж представил новый инклюзивный проект «Искусство в ощущениях. Античность». В залах музея рядом с шестью экспонатами выставлены их тактильные копии.

Инициатива направлена в первую очередь на незрячих и слабовидящих, однако новый проект позволит каждому посетителю по-новому познакомиться с эрмитажными коллекциями и «прикоснуться» к шедеврам античной культуры. Первый этап этой долгосрочной программы по созданию в музее доступной среды для посетителей с различными особенностями здоровья проходит при поддержке ПАО Сбербанк.

Фото: пресс-служба Сбербанка.

«Эрмитаж продолжает многообразную и насыщенную программу развития инклюзивного аспекта музейной жизни, расширяя его и делая всё более занимательным для всех категорий гостей и друзей. Каждый хочет потрогать ступню Атланта!», – сказал Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа.

«Познавать искусство должен каждый, кто этого хочет. И барьеров для людей с ограниченными возможностями с каждым годом становится всё меньше. Новый проект Эрмитажа – это ещё один шаг к развитию инклюзивного искусства. И мы, со своей стороны, рады быть причастны к такому важному делу», – отметила Наталья Гордеева, советник председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк – куратор направления ESG.

В рамках проекта изготовлены тактильные копии шести музейных предметов. В первую очередь, это шедевры античных коллекций Эрмитажа – знаменитая Камея Гонзага, самая крупная античная камея; скульптурная группа, изображающая Геракла в борьбе со львом; бюст древнегреческой богини Афины; статуя бога Сераписа и скульптура молодого барашка. Украшением проекта стали 3D-модели скульптур Атлантов с портика Нового Эрмитажа, отсылающие к известным персонажам древнегреческой мифологии и ставшие одним из символов Эрмитажа.

Тактильные копии созданы с применением технологии цифрового моделирования и напечатаны на 3D-принтерах. Они полностью повторяют все пластические особенности оригинала, но отличаются цветом и размерами. Тактильные модели установлены в залах музея на гранитных пьедесталах, что позволило органично внедрить их в исторические интерьеры постоянной экспозиции искусства Античного мира.