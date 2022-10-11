В Киришах дан старт Чемпионата России по водному поло

Пожелаем землячкам удачи. Фото: «КИНЕФ-Сургутнефтегаз».

В Киришах стартовал первый тур чемпионата России по водному поло среди женщин. Все внимание любителей этого вида спорта приковано к играм 20-кратных чемпионок первенства - команды «КИНЕФ-Сургутнефтегаз». Напомним, в турнире четыре группы команд. Сначала клубы играют друг с другом в Златоусте и Киришах. Ленобласть приняла на себя матчи групп А и Б. Туда входят «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» и КИНЕФ-2, а также московский СКИФ, петербургская «Диана» и «Штурм-2002» из Подмосковья.

Перед стартом чемпионата России ватерполистки из Киришей провели несколько тренировочных сборов, в том числе в Туапсе.

- Очень удачно провели сборы. Большое спасибо, что нам их организовали, и тем, кто помогал на месте. Продолжали физподготовку с нашим тренером по ОФП, - ранее делилась играющий тренер и капитан «КИНЕФ-Сургутнефтегаза» Екатерина Прокофьева.

Тактику команда отрабатывала на предсезонном турнире - Кубке губернатора Челябинской области. Там ватерполистки заняли четвертое место, экспериментируя с составом.

Добавим, что расписание матчей «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» в первом туре выглядит следующим образом: 10 октября в 18:00 игра против «Дианы», 12 октября в 18:00 против «Штурма-2002» и 14 октября в 17:30 против второй команды КИНЕФ. К слову, игры второго тура чемпионата России пройдут с 26 по 30 октября в Нижнем Новгороде и Ханты-Мансийске, а матчи третьего тура - с 23 по 27 ноября в Рузе и Волгограде.