Двух полицейских уволили после жесткого задержания бабушки с цветами у метро «Удельная» в Петербурге

Полицейских уволили после скандального задержания женщины с цветами на "Удельной". Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Петербургские активисты добились увольнения двух сотрудников полиции, жестко задержавших пожилую женщину, торговавшую цветами у станции метро «Удельная». Обращение к руководству ГУ МВД возымело действие. Там провели внутреннее расследование и уволили сотрудников за несоразмерное применение силы.

- После обращения депутата Алексея Зинчука в ГУ МВД СПБ. Сотрудники уволены. Очередное доказательство, что не стоит опускать руки, - написал на своей странице ВКонтакте активист, руководитель организации «Потребнадзор» Александр Виноградов, ранее предавший инцидент огласке.

Напомним, что само ЧП произошло на Елецкой улице 9 сентября. На кадрах видно, как двое молодых сотрудников «винтят» женщину, стоявшую с цветами у метро. Прохожие пытаются пристыдить полицейских и отбить бабушку, то тщетно.

В соцсетях видео с жестким задержанием бабушки появилось на следующий день. После этого в городе поднялась волна возмущения, а в полицейском Главке начали внутреннюю проверку. Теперь ее результаты стали известны.

- За совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, вышеуказанные сотрудники уволены из органов, - говорится в тексте ответа депутату Зинчуку от замглавы петербургского ГУ МВД Дмитрия Баранова.