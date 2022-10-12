В Мурино открылась поликлиника для взрослых и детей

Коллектив «ЛучМед», основательница Анжела Цапко и главврач Людмила Цветкова на торжественном открытии учреждения. Фото: Юлия ГОРШЕНИЧЕВА.

На благо горожан

Медицинская помощь должна быть качественной и доступной - это одна из главных целей, которые стоят сегодня перед российской системой здравоохранения. Однако Петербург растет так быстро, что социальная инфраструктура не всегда успевает за строительством жилья. В итоге в новых микрорайонах не всегда можно попасть на прием к врачу-специалисту, а не только к терапевту, и получить необходимый спектр диагностических и лечебных услуг.

В Ленинградской области первичная медицинская помощь в активно развивающихся районах становится доступнее. В том числе благодаря бизнесу. 1 октября в городе открылась современная поликлиника «ЛучМед» для взрослых и детей.

За медицинской помощью жители района теперь могут обращаться по адресу: город Мурино, бульвар Менделеева, 4. Добраться можно пешком или на маршрутке из любой точки жилого микрорайона не составит труда - путь займет всего несколько минут. Ремонт и оснащение медицинского учреждения взяла на себя основатель группы компаний «Луч» Анжела Цапко.

- В новых жилых микрорайонах дефицит медицинских учреждений, это не секрет, поэтому мы изначально хотели открыть не просто медицинский кабинет, а полноценную многопрофильную поликлинику, укомплектованную современным оборудованием и высококлассными специалистами, - говорит Анжела Цапко.

Теперь проверить зрение можно, не выезжая за пределы района. Кабинет офтальмолога оснащен аппаратурой экспертного класса. Фото: Юлия ГОРШЕНИЧЕВА.

Медицинская помощь от и до

В новой поликлинике пациенты могут обратиться к квалифицированным врачам различных специальностей. Среди них терапевт, педиатр, гинеколог, флеболог, невролог, кардиолог, гастроэнтеролог, хирург. Принимают как взрослые, так и детские врачи. Здесь есть процедурные кабинеты и кабинеты функциональной диагностики, можно сделать прививку и пройти экспертизу временной нетрудоспособности. По сути, теперь пациент может за один день получить консультацию, пройти диагностику и отправиться домой с диагнозом на руках - бегать по разным кабинетам и клиникам не придется.

- Мы предоставляем качественные услуги в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи. Кабинеты поликлиники оснащены высокотехнологичным оборудованием экспертного класса. Уже можно записаться на прием к специалистам, но мы продолжаем набирать профессиональных и грамотных врачей, чтобы жители Мурино получали весь спектр медицинских услуг, - говорит главный врач поликлиники «ЛучМед» Людмила Цветкова.

Главный врач поликлиники «ЛучМед» Людмила Цветкова. Фото: Юлия ГОРШЕНИЧЕВА.

Кстати, попасть на прием к специалистам поликлиники можно будет не только на платной основе - руководство медучреждения прорабатывает возможность обслуживания пациентов по полисам ОМС.

Три в одном

Социалка всегда была проблемной зоной новых микрорайонов. В Мурино живут 120 тысяч человек, большинство работает в Петербурге: утром уезжают, вечером возвращаются. При таком ритме жизни возить детей на секции, дополнительные занятия или к врачу очень неудобно.

Новая поликлиника стала частью сети социально значимых учреждений, которую Анжела Цапко развивает в Мурино уже несколько лет. Здесь работают десять детских садиков «Лучик», частная начальная школа, школа искусств «Пантеон» и вот теперь свои двери для жителей города открыла многопрофильная поликлиника «ЛучМед».

По сути, в Мурино сформировался полноценный социальный мультикомплекс, задача которого - обеспечивать всестороннюю заботу о детях и взрослых, максимально разгружая родителей и сводя к минимуму количество проблем, требующих их внимания.

В поликлинике «ЛучМед» можно проводить малоинвазивные операции. Фото: Юлия ГОРШЕНИЧЕВА.

КОНКРЕТНО

Поликлиника «ЛучМед»

Адрес: Мурино, бульвар Менделеева, 4.

Телефон: 8 (812) 424-03-03.