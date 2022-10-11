Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 октября 2022 16:10

Старинный замок Тевтонского ордена под Калининградом купила компания из Петербурга

Историческая постройка обошлась в цену «двушки» в хрущевке
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Замок XIV века обошелся петербургской фирме в цену скромной квартиры. Фото: Туристический портал Калининградской области / visit-kaliningrad.ru

Замок XIV века обошелся петербургской фирме в цену скромной квартиры. Фото: Туристический портал Калининградской области / visit-kaliningrad.ru

Петербургская компания приобрела знаковый для Калиниградской области объект. Всего за несколько миллионов рублей, фактически по цене двухкомнатной квартиры в хрущевке, был куплен старинный замок Тевтонского ордена в городе Багратионовск, ранее носивший имя Прейсиш-Эйлау. Результаты аукциона опубликованы на сайте Государственной информационной системы «Торги».

- Победителем конкурса признано ООО «ГринАртДевелопмент». Цена приобретаемого имущественного комплекса составила 7,6 миллиона рублей, - говорится в документации.

Причем изначально за старинную постройку просили всего 4,6 миллиона рублей, но в ходе торгов цена подросла. Тем не менее, для здания в 3,6 тысячи квадратных метров с участком в 45 тысяч «квадратов», предложенная стоимость - ерунда. Гораздо больше придется вложить в восстановление замка, горевшего шесть лет назад.

Известно, что зарегистрированное в Петербурге ООО «ГринАртДевелопмент» занимается недвижимостью и управлением имуществом. Привести замок в порядок новый владелец должен в течение пяти лет.

Справка «КП»:

Замок и город Прейсиш-Эйлау был основан как опорный пункт Тевтонского ордена в 1325 году. С того времени замок неоднократно перестраивался. Он практически не пострадал в годы Великой Отечественной войны и использовался как жилой до 1960-х годов. Последнее время заброшен. Включен в список культурного наследия.

КАРТИНА ДНЯ