Старинный замок Тевтонского ордена под Калининградом купила компания из Петербурга

Замок XIV века обошелся петербургской фирме в цену скромной квартиры. Фото: Туристический портал Калининградской области / visit-kaliningrad.ru

Петербургская компания приобрела знаковый для Калиниградской области объект. Всего за несколько миллионов рублей, фактически по цене двухкомнатной квартиры в хрущевке, был куплен старинный замок Тевтонского ордена в городе Багратионовск, ранее носивший имя Прейсиш-Эйлау. Результаты аукциона опубликованы на сайте Государственной информационной системы «Торги».

- Победителем конкурса признано ООО «ГринАртДевелопмент». Цена приобретаемого имущественного комплекса составила 7,6 миллиона рублей, - говорится в документации.

Причем изначально за старинную постройку просили всего 4,6 миллиона рублей, но в ходе торгов цена подросла. Тем не менее, для здания в 3,6 тысячи квадратных метров с участком в 45 тысяч «квадратов», предложенная стоимость - ерунда. Гораздо больше придется вложить в восстановление замка, горевшего шесть лет назад.

Известно, что зарегистрированное в Петербурге ООО «ГринАртДевелопмент» занимается недвижимостью и управлением имуществом. Привести замок в порядок новый владелец должен в течение пяти лет.

Справка «КП»:

Замок и город Прейсиш-Эйлау был основан как опорный пункт Тевтонского ордена в 1325 году. С того времени замок неоднократно перестраивался. Он практически не пострадал в годы Великой Отечественной войны и использовался как жилой до 1960-х годов. Последнее время заброшен. Включен в список культурного наследия.