Сначала ковид, а теперь получают повестки: Ресторанам Петербурга может грозить кризис из-за мобилизации шеф-поваров

Рестораны жалуются на проблемы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге после начала мобилизации рестораторы начали бить тревогу. Не успели они отойти от ограничений по коронавирусу, как столкнулись с дефицитом кадров. Шеф-поваров начали забирать на службу. Из-за этого оставшиеся начали бежать из страны. «КП-Петербург» узнала, как сейчас обстоят дела в ресторанах Северной столицы.

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К трудностям рестораторам не привыкать. Еще до коронавируса они столкнулись с высокой конкуренцией: в Петербурге набирала обороты доставка. Ситуация усугубилась в пандемию, когда заведения закрылись, но продолжали выплачивать зарплаты.

- Доставке и ретейлу нужны точно такие же люди как нам. Отсюда дефицит кадров, - отмечает глава объединения петербургских рестораторов RestoGR Александр Ружинский. - Для кого-то ковидные ограничения выступили мультипликаторами роста, особенно для доставки, поэтому сейчас они могут обеспечить сотрудникам высокий уровень оплаты. А нам конкурировать с нашими финансовыми потерями все сложнее.

Когда пандемия поубавила обороты, а общепит стал возвращаться к жизни, рестораторы были вынуждены поднимать зарплаты, чтобы вернуть ушедших сотрудников. Однако вернулись не все.

Проблем с шавермой пока нет Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«МУЖСКАЯ» РАБОТА

Теперь же ситуация осложнилась мобилизацией. Петербургские рестораторы утверждают, что столкнулись с кадровым кризисом в самой популярной группе сотрудников, ведь большинство из них - мужчины призывного возраста.

- Одна часть персонала получила повестки, другая уехала за границу. К счастью, глобальных трендов по резким изменениям не наблюдается: пока позиции из меню не убираем, режим работы сохраняем, - говорит коммерческий директор гида по петербургским ресторанам Restoclub Сергей Захаров.

Поисковый трафик на сайте Restoclub после 21 сентября упал на 20 процентов, но уже возвращается к показателям до объявления частичной мобилизации. Похожая ситуация наблюдалась в конце февраля и начале марта, когда трафик сначала просел, а потом вышел на показатели до начала спецоперации и даже превысил их.

ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ

Предприниматели готовы идти на любые меры, чтобы успокоить и сохранить сотрудников.

- Насчет мобилизации мы проговорили с работниками, чтобы все четко понимали ситуацию, - рассказывает совладелец сети пекарен «Коржов» Иван Корнеев. - Проводится работа с психологами, чтобы у людей не было нервных срывов, потому что время сейчас напряженное.

А вот с поиском новых работников на замену тем, кто все-таки поддался панике, возникают сложности.

- Открываем два новых ресторана. Возникла трудность в поиске поваров, потому что в большинстве своем это все-таки мужчины. Из десяти назначенных собеседований к нам приходят от силы два человека, а подтверждают свое намерение еще меньше. Такого раньше не было, - добавляет Корнеев. - С официантами проще - это в основном девушки.

Рестораторам приходится брать в штат людей из стран ближнего зарубежья.

- Естественно, у большинства сетей и отдельных ресторанных предприятий сложилась система подготовки кадров. Особых проблем в этом плане нет, но это дополнительные затраты. Когда ты вместо обученных и подготовленных сотрудников набираешь новых, ты инвестируешь в них. Кроме того, приезжим из других стран нужна помощь с документами, что тоже дополнительное обременение, - объясняет Ружинский.

P. S. Общепит надеется, что сбежавшие от мобилизации профессионалы вернутся в город, а власти дадут отсрочку от призыва хотя бы части сотрудников.