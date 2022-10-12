Без счетчика водица? Так не годится! 5 вопросов о замене приборов учета

Не помните, когда в последний раз обновляли «вертушки» в ванной? Звоните в управляющую компанию. Фото: Тимур ХАНОВ

Счетчик воды - неизменный атрибут квартиры бережливых и разумных жильцов. Благодаря ему можно контролировать расход горячей и холодной воды. Тем же, кто в свое время не установил индивидуальный прибор учета (ИПУ), приходится платить за «коммуналку» по повышенному коэффициенту, а это сильно бьет по карману. Вместе со специалистами мультисервисной компании ДОМСПБ разбираемся, как подобрать и установить счетчик для воды и сделать это с максимальной выгодой.

КАК ВЫБРАТЬ?

Если вы решились приобрести индивидуальный прибор учета в квартиру, то половина дела уже сделана - осталось с умом выбрать модель, отказавшись от покупки первого попавшегося или самого дешевого товара. Лучше всего посмотреть обзоры и отзывы и на их основании присмотреть несколько вариантов. Мастера ДОМСПБ советуют выбирать пару универсальных счетчиков, а не одно комбинированное устройство для горячей и холодной воды: так вы получите одинаковые сроки гарантии и эксплуатации, а также межповерочный интервал.

Важно обращать внимание на дату изготовления - она указана в паспорте модели. И не забывайте перед покупкой проверить прибор на повреждения и неполную комплектацию.

КАК УЗНАТЬ, ЧТО ПОРА МЕНЯТЬ?

Мало просто установить прибор и навсегда о нем забыть. С течением времени может возникнуть необходимость замены. Делать это необходимо в случае истечения срока эксплуатации ИПУ. Обычно счетчик служит не более 12 лет. Но если при очередной проверке выявлены расхождения показаний прибора, необходимо сразу озаботиться заменой.

Поверка счетчиков проводится регулярно представителями управляющей компании. Показания учета холодной и горячей воды проверяют раз в шесть лет.

А ЧТО ЕСЛИ НЕ МЕНЯТЬ?

Никто не примет плату за воду по показаниям сломанного прибора - вам придется платить по среднему показателю расхода за последние полгода. Позднее управляющая компания и вовсе может установить вам повышенный тариф на оплату коммунальных услуг. Так что если вы уже не помните, когда в последний раз меняли счетчик, лучше перестраховаться и сделать это как можно скорее.

МОЖНО ЛИ САМОМУ УСТАНОВИТЬ СЧЕТЧИК?

Чтобы установить ИПУ своими силами, необходимо делать это в соответствии со схемой монтажа и другими требованиями, указанными в технической документации изготовителя. Без нужных навыков и знаний заниматься подобным не рекомендуется. При этом сам счетчик обязан иметь сертификат соответствия. Важный момент: вам придется пригласить специалиста, который снимет показания старого счетчика, а после установки опломбирует новый.

КОГО ВЫЗВАТЬ?

Установку прибора могут провести специалисты мультисервисной компании ДОМСПБ. Мастера фирмы при необходимости демонтируют старый прибор, подготовят место, проверят герметичность после установки, поставят пломбы и оформят все необходимые документы. Компания дает гарантию один год на все виды сантехнических работ.

НА ЗАМЕТКУ

Вызвать мастера ДОМСПБ для установки или замены счетчика можно:

по телефону: 8 (812) 443-51-25

на сайте: www.domspb.ru