Сотрудника военкомата Петербурга задержали по подозрению в получении взятки от призывника

В Петербурге задержали сотрудника военкомата за взятку в 200 тысяч рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спустя три недели после объявления частичной мобилизации в Петербурге задержали начальника отделения призыва из Фрунзенского военкомата. По версии силовиков, мужчина помог призывнику получить военный билет с пониженной категорией годности «В» (ограниченно годен – прим.ред.). Произошло это еще в сентябре 2020 года, накануне осеннего призыва на срочную службу. Юноша захотел откосить от армии, а в комиссариате неожиданно подсказали, как это сделать.

- Парень передал 250 тысяч рублей посреднику. Этот человек оставил 50 тысяч у себя в кармане, а все остальное отдал в руки начальнику отделения призыва. В итоге молодому человеку выдали купленный военный билет. Обнаружить преступную схему помогли бдительные полицейские, которые заметили, что в комиссариате Фрунзенского района у многих резервистов с категорией «В» стоит одна и та же болезнь, - объясняет источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Горе-резервист спорить с полицией не стал и во всем раскаялся. Посредник тоже пошел навстречу силовикам. Сдался и сотрудник военкомата. 11 октября в комиссариате прошли обыски. На начальника отделения военкомата завели уголовное дело по статье 290 УК РФ за получение взятки. А в отношении откосившего юноши – дело за дачу взятки. Полиция просит явиться с повинной других молодых людей, купивших военник.

- Можно самостоятельно сообщить о даче взятки за билет в дежурную часть УЭБиПК по телефону 573-72-75. Как минимум, это освободит призывников от уголовной ответственности, - обещают силовики.

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