Сервис DRON.DIGITAL раздаст по 10 тысяч рублей всем новым клиентам. Фото: DRON.DIGITAL.

Онлайн-сервис для самостоятельной закупки наружной рекламы DRON.DIGITAL дарит всем новым клиентам 10 000 рублей на продвижение бизнеса. Размещение на любых DIGITAL- экранах сервиса происходит в режиме онлайн из личного кабинета.

Чем полезно?

Запуск рекламы стал таким же легким, как заказ еды или вызов такси. С DRON.DIGITAL наружная реклама доступна для малого и среднего бизнеса по стоимости и удобству в работе.

В Вашем распоряжении более 300 digital-экранов Петербурга, расположенных в локациях с большим трафиком, на пересечении крупных магистралей и центральных улиц. К тому же, вы можете из любой точки мира единовременно запустить рекламу сразу в нескольких городах – DRON предлагает более 2000 экранов по всей России.

- Всем прямым рекламодателям при регистрации на сервисе в качестве приветственного бонуса будут зачислены 10 000 рублей на счет личного кабинета. Этого достаточно, чтобы запустить охватную рекламную кампанию: размещение в течение недели на 10 рекламных экранах с большим трафиком. Такая трансляция даёт почти 100 тысяч контактов с аудиторией города за неделю.

Почему именно DRON.DIGITAL?

Основные преимущества сервиса–быстрый запуск рекламных кампаний, возможность оперативно менять креативы и охватная адресная программа.

По условиям программы лояльности каждый предприниматель может зарегистрироваться на сервисе и абсолютно бесплатно попробовать размещение в цифровой наружной рекламе. При запуске первой рекламной кампании на DRON, рекламодатель не несет никаких дополнительных затрат и может не вносить на баланс рекламного кабинета собственные деньги.

Фото: DRON.DIGITAL.

Как запустить бесплатную рекламу?

Зарегистрироваться на DRON.DIGITAL, загрузить готовый макет на сайт, выбрать локации и настроить периодичность показа.

Техническая поддержка поможет на всех этапах работы:

пройти регистрацию, настроить рекламную кампанию, выгрузить отчет, и многое другое. Команда DRON регулярно проводит обучение на вебинарах, отвечая на все вопросы в прямом эфире.

Внимание: подробности уточняйте у менеджеров по телефону 8 (383) 209-23-85 и на сайте DRON.DIGITAL.

DRON.DIGITAL — одна из самых экспертных региональных площадок, с помощью которой более 1500 клиентов размещают наружную рекламу в 34 городах России. Рекламодатели получают доступ к инвентарю более 50 операторов — в систему интегрировано 2000 digital-экранов компаний «Дизайнмастер», Gallery, «Постер», «Реклама центр», «Хэт-трик», «Медиатрон», РИМ и др.