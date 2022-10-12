Сбер рассказал о росте спроса на кредиты для физлиц. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Тренд прокомментировал первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев: «Сбербанк в сентябре 2022 года нарастил розничные кредиты на 2 процента до 11,4 трлн. рублей. Драйвером выступали ипотечные кредиты (+2.4% за сентябрь с учетом секьюритизации). Всего розничным клиентам за сентябрь банк предоставил кредиты на 523 млрд. рублей.

По итогам 3 квартала рост розничного портфеля кредитов составил 3,5%, с начала 2022 года – 7,3%. Выдачи потребительских кредитов в 3 квартале в 2,5 раза превышают показатели второго квартала, ипотеки – в 2,8 раз. Востребованность розничных кредитов по-прежнему остается на высоком уровне, и мы готовы удовлетворять этот спрос – все программы кредитования для населения продолжают действовать в полном объеме».

Для справки: в Северо-Западном федеральном округе за девять месяцев 2022 года Сбер увеличил общий кредитный портфель на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, его объем превысил 1,37 трлн рублей. Интенсивней других в Сбербанке на Северо-Западе рос портфель кредитных карт (+28%) и ипотечного кредитования (+18%). В третьем квартале по сравнению с предыдущим заметно увеличился спрос на потребительские кредиты – в 2,6 раза. Аналогичный рост и по ипотеке.