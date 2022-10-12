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Новости компаний12 октября 2022 14:21

Оборот эквайринга Сбербанка на Северо-Западе с начала 2022 года достиг почти 1,5 трлн рублей

Объемы электронной коммерции выросли на 60 процентов
Оборот эквайринга Сбербанка на Северо-Западе с начала 2022 года достиг почти 1,5 трлн рублей. Фото: freepik.com.

Оборот эквайринга Сбербанка на Северо-Западе с начала 2022 года достиг почти 1,5 трлн рублей. Фото: freepik.com.

По итогам третьего квартала 2022 года оборот торгового эквайринга Сбербанка в СЗФО вырос на 20% и достиг почти 1,5 трлн рублей.

На 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились объемы электронной коммерции (интернет-эквайринг и сервис SberPay) – до 130 млрд рублей. При этом оборот денежных средств через SberPay в текущем году вырос существенно – более чем в четыре раза – и превысил 17 млрд рублей.

Наиболее динамичными на Северо-Западе по использованию интернет-эквайринга остаются сферы фудритейла (трехкратный прирост по отношению к 2021 году), электроника и товары для дома. Физически – через терминалы эквайринга – чаще всего покупают товары в супермаркетах, а также магазинах электроники и товаров для дома.

БИЗНЕС-ПРЕСС