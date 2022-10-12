Шесть грузовиков с дынями и арбузами передали в детдома Петербурга от президента России

В петербургские детдома передали фрукты от президента России. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские детские дома получили в качестве подарка шесть грузовиков дынь и арбузов, также гранатов, груш, слив и других фруктов от президента России. Их Владимиру Путину на 70-летие подарил коллега, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, приехавший 7 октября на неформальный саммит в Северную столицу.

- Глава Таджикистана вручил Владимиру Путину необычный подарок - экзотические фрукты, которые привез из своей страны, - сообщает пресс-служба Управления делами президента РФ.

Горы дынь и арбузов стали подарком от президента Таджикистана. Фото: https://t.me/pul_1

Горы из дынь и арбузов в своем телеграм-канале публиковала тогда пресс-служба президента Беларуси, также присутствовавшего на саммите.

Чтобы вывезти такое количество фруктов, понадобилось несколько грузовых машин. Зато теперь дети счастливы. В соцсетях Управделами президента опубликовано видео с благодарностью воспитанников детдомов за угощение.

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