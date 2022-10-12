Tele2 подарил школе-интернату во Всеволожске отечественное оборудование. Фото: freepik.com.

Tele2, российский оператор мобильной связи, подарил школе-интернату во Всеволожске интерактивное оборудование отечественного производства для занятий с детьми. Проект реализовали в рамках соглашения с Правительством Ленинградской области.

Во Всеволожской школе-интернате обучается более 160 детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагоги учреждения не только учитывают индивидуальные потребности каждого обучающегося, но и активно используют современные методики реабилитации.

Tele2 предоставила Всеволожской школе-интернату специализированное оборудование, выключающее в себя интерактивную панель и умное зеркало. Это позволит логопедам и психологам сделать обучение наглядным и интересным, а ребятам получить качественное и современное образование.

С помощью панели можно просматривать изображения и презентации, создавать и редактировать контент, а также подключиться к интернету, просматривать необходимые для учебы сайты и проводить онлайн-уроки.

Умное зеркало со встроенным компьютером широко используется в логопедии. На экран выводятся интерактивные задания в игровой форме. Ребенок выполняет артикуляционные, звуковые упражнения и контролирует их выполнение в зеркале. Эта разработка российской компании из Челябинска «Инновации детям», которая является резидентами Skolkovo, а их оборудование сертифицировано российскими экспертами.

- В умелых руках профессиональных педагогов цифровые технологии позволяют учебу сделать полезной игрой, а игра для детей – самая эффективная форма развития, - рассказал Евгений Головинов, заместитель директора по вопросам взаимодействия с органами государственной власти макрорегиона «Северо-Запад» Tele2. - Мы рады участвовать в образовательных проектах в сфере детства и помогать тем, кто особенно остро нуждается в поддержке. Вдвойне приятно оказывать эту поддержку инновационным оборудованием отечественных производителей».

- Создать высокотехнологичную образовательную среду для детей, воспитанников Всеволожской школы-интерната, получилось благодаря совместной работе правительства Ленинградской области и компании Tele2, - объясняет Андрей Сытник, председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области. - Важно, что наши партнеры не только вносят значимый вклад в развитие инфраструктуры связи региона, но и участвуют в реализации совместных социальных проектов. В частности, в 2020 году оператор в рамках акции «Помоги учиться» обеспечил бесплатным мобильным интернетом и планшетами школьников четырех специализированных образовательных учреждений Ленинградской области».

- Использование интерактивного оборудования, умного зеркала, позволило вывести процесс обучения на принципиально новый уровень, сделать занятия более наглядными, интересными, насыщенными, а реабилитацию – максимально результативной, - поделилась Елена Федоренко, руководитель ГБОУ ЛО «Всеволожская школа-интернат».

Tele2 с 2015 года активно участвует в реализации социальных проектов совместно с органами власти. В частности, в 2020 году оператор в рамках акции «Помоги учиться» обеспечил бесплатным мобильным интернетом и планшетами школьников четырех специализированных образовательных учреждений Ленинградской области. В прошлом году компания подарила архангельскому «Специализированному дому ребенка» оборудование для игр и занятий с детьми. Аналогичный образовательный комплекс передали в этом году в Повенецкую школу-интернат в Карелии. Кроме того, компания поддерживает фонд «Навстречу переменам», который ежегодно выделяет гранты социальным предпринимателям на инициативы в сфере детства.