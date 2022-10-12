Бил кабелем, пинал и запирал на балконе: Отчим жестоко истязал пасынка за невыученные уроки математики

Программист из Петербурга получил четыре года колонии за истязание пасынка. Фото: СОЦСЕТИ

Начало летних каникул под присмотром отчима обернулось испытанием для 13-летнего школьника Пети из Петербурга (имена героев истории изменены – прим.ред.). 40-летний программист Игорь готовился к разводу с супругой Мариной и временами забирал пасынка к себе. Однако в последний раз мужчина устроил чуть ли не пыточный лагерь для ребенка: избивая его разными способами, запирая на открытом балконе и лишая еды. Nfre. версию следствия поддержал суд. Сам же Игорь заявляет, что бывшая жена оклеветала его из мести.

БИЛ И УНИЖАЛ

Как считает следствие, Игорь начал вести себя неадекватно в первый же день, 31 мая 2021 года, когда отвозил пасынка к себе в квартиру на Малоохтинский проспект. Там мужчина 15 раз ударил мальчика по лицу. Поначалу заплаканный ребенок думал, что дома отчим на этом успокоится, но следующие шесть дней были еще хуже.

Друзья Игоря уверяют, что он добрый и отзывчивый. А уголовное дело - якобы месть бывшей жены. Фото: СОЦСЕТИ

- Следствие установило, что мужчина неоднократно избивал ребенка. Например, 20 раз кулаками по животу, ребрам, голове и спине. 15 раз ладонью по лицу. 10 раз ударил ногой по животу и ребрам. И еще 10 раз хлестал сетевым кабелем по ногам, пояснице, ягодицам и рукам, - перечисляет источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Будни школьника стали невыносимыми еще и потому, что отчим начал морить его голодом. За любое возражение он не только бил его, но и унижал отборным матом.

- В ночное время он бросал мальчика на незастекленный балкон и заставлял спать на открытом воздухе, – делится источник. – Еще отец заставлял сына бесконечно отжиматься, пока тот не падал на пол без сил.

Игорь почти год сидел под домашним арестом и верил, что его оправдают. Фото: СОЦСЕТИ

ДЕРЖАЛ В ЗАЛОЖНИКАХ

Спустя неделю после поездки к отчиму медики зафиксировали у Пети множественные кровоподтеки, ссадины и отеки по всему телу. Бабушка и мать пожаловались в полицию. В отношении Игоря возбудили два уголовных дела – за истязание и незаконное лишение свободы ребенка.

- Мальчик не мог выбраться из квартиры и позвать на помощь, – объясняет источник «КП-Петербург». – Отчим запирал на ключ его комнату. У школьника отобрали телефон, он не мог никому позвонить.

На расследование ушел год. В это время Игорь два месяца сидел в СИЗО, а далее был под домашним арестом. Наконец, 11 октября суд отправил отца на четыре года в исправительную колонию общего режима. Также его обязали выплатить 1 миллион рублей сыну.

Игорь развелся с женой после той самой последней недели, проведенной с пасынком. Фото: СОЦСЕТИ

«МАЛЬЧИК ОГОВОРИЛ ОТЧИМА»

Сам Игорь только частично признал вину. В суде он нашел оправдание по каждому эпизоду истязания пасынка.

- Я не запирал мальчика, у него был свой телефон с работающей «симкой» и запасной комплект ключей. Он общался с матерью через мессенджер. Он мог пойти гулять, когда захочет. Но Петя сам хотел оставаться дома. Я его не унижал. Мы делали зарядку, и я показывал, как правильно отжиматься. На полу он спал, потому что сам так хотел. Ел тоже столько, сколько хотел. Я ни в чем его не ограничивал. Ударил только дважды. Один раз кабелем по ягодицам, а второй – ладонью по лицу. Почему? Я вышел из себя. Разозлился. Петя не мыл посуду, не убирал грязные тарелки со стола. Он не сделал задачи по математике, - отвечал отец в суде на вопросы.

Мать мальчика отказалась говорить «КП-Петербург», почему отчим ребенка внезапно стал вести себя агрессивно. Но близкие Игоря уверяют, что якобы бывшая жена оклеветала его из мести.

- Игорь два года встречался с бывшей женой. У него были прекрасные отношения с Петей, – утверждает защитник мужчины. – Наоборот, это мать ребенка, дипломированный психолог, сделала из сына забитого мальчика. Она его лупила за пустяки. Поэтому Игорь старался забирать ребенка. Так получилось и в тот раз. У мальчика были двойки по математике. Игорь хотел ему помочь исправить оценки. Спустя неделю он объявил жене, что хочет развестись. И она выдумала истории с истязанием, чтобы отомстить.

Адвокат мужчины акцентировал внимание суда на том, что все дело построено на показаниях мальчика и его матери.

- Игорь был готов понести наказание за то, что ударил Петю. Но не за этот "цирк", в котором его выставили чудовищем. Мальчика тоже жаль, он оговорил отчима под влиянием матери и еще не понимает, что натворил. Игорь – добрый и отзывчивый человек, - уверяют приятели мужчины.

ОФИЦИАЛЬНО

Прокуратура Петербурга

- Суд согласился с мнением прокуратуры Красногвардейского района о том, что мужчина основывался на ложно понимаемых методах воспитания. Виновность подсудимого была доказана. По совокупности преступлений ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Он и так много ел в школе»: Мать объяснила, почему держала своих детей на цепи, не пуская к холодильнику

Садившую детей на цепь мать-одиночку из Петербурга лишат родительских прав (подробности)

Как многодетный отец-одиночка, ставший героем телепередач, восемь лет скрывал побои и изнасилования детей

Отец-одиночка, задержанный в Ленобласти, не признает вину в истязании и насилии над своими 8 детьми (подробности)

«Плакать бесполезно»: В петербургской больнице трехлетнего сироту привязывали колготками к стулу

О том, как обращаются с малышом, в соцсети рассказала мама другого маленького пациента (подробности)