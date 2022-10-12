Петербургским врачам рекомендовали не уезжать за границу

Петербургским медикам очень порекомендовали не ездить за границу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские врачи внезапно оказались «невыездными». Такое распоряжение выпустил городской Комитет по здравоохранению. В документе говорится о полном запрете служебных командировок в другие страны. Исключение может быть сделано только по личному распоряжению губернатора.

- До особого распоряжения руководителям и сотрудникам организаций. подведомственных Комитету по здравоохранению, необходимо отказаться от служебных командировок на территории иностранных государств, включая государств - участников СНГ, - говорится в документе, подписанным председателем комитета Дмитрием Лисовцом.

При этом в Комздраве уверяют, что это лишь «рекомендация».

- Документ носит рекомендательный характер. Он касается, в основном, командировок, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе комитета.

В распоряжении действительно есть пункт о том, что частные поездки медработников за границу, на отдых например, разрешены. Но лишь в страны СНГ, не далее.

Сами медики восприняли документ неоднозначно.

- Два дня в государственных больницах обсуждают этот документ. Видели его лично только руководители, но слухи доходят и до младшего персонала. Что поделать, у нас медики имеют военный билет. Связываем появление такого документа с частичной мобилизацией. Даже девушки-лаборантки переживают, надо ли уведомлять военкомат о поездках. Мы надеемся, что документ носит рекомендательный характер. Иначе мы будем думать не о своей профессиональной деятельности, а начнем переживать за будущее, - рассказал «Комсомолке» источник в одном из государственных медучреждений Петербурга.

Зачем подобная рекомендация в принципе была создана, в пресс-службе Комздрава пояснить не смогли.