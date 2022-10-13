Креатив, высокие технологии и своя философия: Группе Аквилон - 19 лет

Группе Аквилон - 19 лет. Фото: пресс-служба Группы Аквилон.

Многие региональные компании мечтают превратиться в крупный бизнес и выйти на федеральный уровень. Группа Аквилон своим примером доказывает, что такие мечты вполне осуществимы. И в их достижении часто помогают смелые решения, нестандартный подход к привычным вещам и принципиальность в вопросах качества. Вспомним, как маленький региональный застройщик вырос до федерального холдинга полного цикла, возводящего жилую, коммерческую недвижимость, объекты социальной инфраструктуры и даже собственное производство.

ИЗ РЕГИОНОВ ДО СТОЛИЦЫ

Строить свой первый жилой комплекс компания «Аквилон» начала в 2003 году в Архангельске. Впрочем, строительством жилья в Поморье застройщик не ограничивался и занимался обустройством общественных пространств. В Архангельске реализовал проект комплексной застройки набережной Северной Двины, а в Северодвинске взялся за завершение архитектурного ансамбля центральной части города - площади Пашаева. В Петербург Группа Аквилон пришла в 2015 году, а в 2018-м начала осваивать московский рынок. Сегодня география строительства Группы Аквилон охватывает пять регионов: Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Архангельск и Северодвинск. Общий портфель объектов составляет свыше 2 млн кв.м недвижимости. За время своей деятельности федеральный девелопер ввел в эксплуатацию свыше 200 объектов.

СТРОЙКА - ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Сегодня Группа Аквилон строит продуманные и технологичные жилые комплексы с развитой инфраструктурой. Вместе с жильем в обязательном порядке строятся садики и школы - современные, интересные и комфортные. В сентябре компания ввела в эксплуатацию новый детский сад в составе своего ЖК «Q-Мир». Сейчас компания проектирует ещё 9 садов для своих комплексов. Группа Аквилон создает парковые зоны с разными активностями от известных студий ландшафтного дизайна и специально оборудованные помещения для досуга и хобби в своих проектах. Такие пространства запроектированы во всех строящихся жилых комплексах Группы Аквилон в Петербурге (и других городах). В каждом проекте компании есть Akvilon Fitness - спортзал в собственности жильцов и Akvilon Kids - детский клуб; тоже в собственности жильцов.

ФИЛОСОФИЯ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ

У каждой компании свой путь развития. У Группы Аквилон это философия «Разумного девелопмента». Если коротко, то философия компании базируется на внедрении собственных технологических разработок, принципов проектирования, а также создании полноценной развитой среды для комфортной жизни. Все разработки объединены общей концепцией Э4: энергоэффективность, эргономика, экологичность и экономия средств жителей. Среди решений, которые Группа Аквилон использует при возведении своих объектов — энергоэффективная технология Termo-S, система защиты от шума SOUNDSTOP, «умная» система управления домом inHOME, планировки по принципу «разумные метры» и многое другое.

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

Через 19 лет после старта Группа Аквилон также амбициозна в технологическом плане и современна в поиске нового. Сегодня застройщик входит в топ-20 крупнейших застройщиков страны по данным Единого ресурса застройщиков. За годы своей работы компания построила и сдала точно в срок более 200 объектов недвижимости общей площадью более 2 млн кв. м — это жилые дома, детские сады и школы, многофункциональные торгово-развлекательные центры, офисные и гостиничные комплексы.

И развитие продолжается. В 2022 году девелопер заявил о запуске собственного производственно-логистического комплекса, в составе которого начнет работать завод по изготовлению железобетонных изделий и конструкций. А в ближайшее время компания планирует выходить на новые площадки для строительства жилья — сейчас Группа Аквилон находится в стадии переговоров по нескольким новым участкам для потенциальной застройки.