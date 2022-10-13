Миллион рублей изъяли у главного врача военкомата Петербурга при обыске по делу о взятке от призывника

В Петербурге задержан главный врач военкомата

В Петербурге задержан еще один человек по делу продажи военных билетов с пониженной категорией годности во Фрунзенском районе. Ранее был задержан сотрудник районного военкомата. А теперь обыски прошли уже главного врача городского военкомата. У него нашли крупную сумму денег.

Подозревать медиков стали из-за мелочи: ставили всем призывникам один и тот же диагноз, который и стал основанием для присвоения мужчинам категории годности «В». В итоге поймать удалось всех: и призывника, и посредника, и получателя взятки.

- Посредник оставлял себе 50 тысяч, а остальные деньги передавал. В сумме за военный билет с категорией годности «В» призывник заплатил 250 тысяч рублей, - рассказал источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Уголовные дела тоже завели на всех. Сначала на призывника – по статье «дача взятки», и на работника военкомата – по статье «получение взятки». А позже дело дошло и до главного врача. Полицейские быстро догадались, что, если в военном билете указана фейковая категория годности, то к этому однозначно причастны медики.

Начальник Центра военно-врачебной экспертизы и по совместительству главный врач военного комиссариата Санкт-Петербурга был задержан. При досмотре у 56-летнего мужчины нашли 300 тысяч рублей. Еще 700 тысяч найдены в доме подозреваемого во Всеволжском районе. Сейчас сотрудники полиции проводят обыск на рабочем месте врача.

- Найденная сумма денег может говорить о том, что это не единственное такое преступление, совершенное главным врачом. Возможно, были другие эпизоды, - рассуждает источник «КП».

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В экономическую полицию уже обращаются люди, которые когда-либо платили за получение военного билета. Для этого ведомство запустило горячую линию.

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