После 40 лет на боль в суставе жалуется каждый второй: что с этим делать

Анвар Гиниятов-травматолог-ортопед СМ-Клиника в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Уже пять лет мучаюсь болями в суставах», - такие жалобы часто звучат в кабинете травматолога-ортопеда. Люди годами терпят суставную боль и порой даже не знают, что эту проблему можно решить. Какими последствиями чреваты боли в суставах и почему не стоит обходить врачей стороной – рассказывает травматолог-ортопед СМ-Клиника в Санкт-Петербурге Анвар Гиниятов.

Терпению в медицине не место: почему нельзя игнорировать боль в суставах

Врачи, как никто другой знают, насколько безграничным бывает человеческое терпение. Порой люди способны годами мириться с болью, до бесконечности откладывая решение проблем со своим здоровьем. Яркий тому пример – боль в суставах. Однажды у нас проходила лечение женщина с разрывом сухожилия в области плечевого сустава. Пять лет назад она неудачно упала на руку, и с тех пор постоянно мучилась болями в плече. Никаких дополнительных обследований пациентка не проходила, лечилась в обычной поликлинике. Обратиться к специалисту она решилась только тогда, когда ее рука вообще перестала двигаться. Женщина банально не могла поднять ложку, настолько болезненной для нее стала любая нагрузка. С помощью эндоскопической операции - артроскопии - нам удалось полностью реконструировать сухожилие и восстановить подвижность конечности.

Подобных историй в практике любого травматолога-ортопеда – десятки. Суставная боль – это невероятно распространенная проблема. Среди наших пациентов есть и офисные сотрудники среднего возраста, которые целыми днями сидят за компьютером. Многим боли в суставах достаются от полученной в прошлом и недолеченной травмы: перелома, ушиба, растяжения. После 40 лет на суставные боли жалуется каждый второй человек, а после 70 лет помощь травматолога-ортопеда требуется уже в 90% случаев. В этом возрасте мы имеем дело с изношенной суставной тканью и хроническими заболеваниями суставов: артритами и артрозами.

Разболелись суставы: что делать и обязательно ли идти к врачу?

Прежде всего, стоит ответить на вопрос - а может ли боль в суставах вообще быть нормой? Если мы говорим о кратковременной боли, которая купируется обезболивающим и больше не возвращается – можно не переживать. Если же сустав болит в течение нескольких дней, при этом боль рецидивирует, нужно обратиться за медицинской помощью.

Первым шагом к избавлению от суставных болей должен стать визит к травматологу-ортопеду. Не стоит заниматься самолечением и тем более прибегать к средствам народной медицины. Без понимания точной причины проблемы вы рискуете лишь усугубить ситуацию. Специалист проведет осмотр и назначит дополнительные обследования для уточнения диагноза. Сюда входит МРТ сустава и лабораторный анализ крови на ревматоидный артрит.

Чем конкретно врач может мне помочь?

Для лечения суставных болей часто задействуют консервативный метод – лекарства, мази, лечебную физкультуру. Тактика хорошо зарекомендовала себя даже при хронических заболеваниях. Так, в моей практике был пациент с артритом и остеоартрозом коленного сустава. На протяжении десяти лет человек страдал от сильных болей в колене и не мог нормально двигаться. Пациенту назначили именно консервативную терапию – внутрисуставные инъекции и курс ЛФК. Терапия позволила уменьшить воспаление и снять боль. Постепенно пациент смог полностью вернуться к нормальной активной жизни.

Если консервативные методы лечения не работают, может потребоваться хирургическое вмешательство. В современной медицине чаще всего задействуют эндоскопические операции – артроскопию.

Они отличаются низкой травматичностью, не требуют общего наркоза и больших разрезов на теле. Все манипуляции хирург выполняет через миниатюрные проколы. Такие операции чаще всего назначают при артрозах и застарелых травмах.

Можно ли решить проблему болей в суставах раз и навсегда?

Суставные боли – это лишь симптом заболевания, а не болезнь как таковая. Чтобы избавить человека от болей нужно прежде всего найти их причину и работать уже с ней. Универсального решения проблемы не существует. Тактику лечения врач всегда подбирает индивидуально. Важно помнить, что современная медицина позволяет успешно бороться с суставными болями самой разной природы. Поэтому главное в этом вопросе – не откладывать визит к врачу.