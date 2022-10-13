Число выданных жителям Северо-Запада ипотек от Сбера выросло в 2,5 раза. Фото: freepik.com.

В СЗФО число выданных ипотечных кредитов Сбербанка в июле-сентябре 2022 года выросло в 2,5 раза по сравнению со вторым кварталом. Объём увеличился в 2,6 раза. В абсолютных цифрах это почти 20 тысяч кредитов на 75 млрд рублей. Наиболее востребованной оказалась ипотека на вторичное жильё (12,7 тыс. кредитов, или 64% от общего числа).

Рост спроса на ипотечные кредиты наблюдался весь третий квартал. В сентябре было оформлено на тысячу кредитов больше, чем в августе. Таким образом, в прошлом месяце приобрели недвижимость 8 тысяч человек, получив от Сбербанка 30 млрд рублей заёмных средств.

За девять месяцев 2022 года Сбер увеличил ипотечный портфель на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 884 млрд рублей.

Растущая популярность кредитов на жильё объясняется, прежде всего, выгодными условиями и разнообразием специальных программ, в том числе с государственной поддержкой.

Текущие ставки на ипотеку Сбера ниже уровня 2019 года:

- Господдержка — от 6,3%

- Ипотека для семей с детьми — от 5,3%

- Приобретение строящегося жилья — от 10,4%

- Приобретение готового жилья — от 10,4%

- Строительство жилого дома — от 10,4%

- Загородная недвижимость — от 10,7%

Посмотреть условия программ и рассчитать ипотеку можно на калькуляторе Домклик.