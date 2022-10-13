«Лежал в канаве прямо у дороги»: Инвалида нашли в лесу под Петербургом через двое суток поисков

Грибника, потерявшегося в лесу под Петербургом, нашли волонтеры. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Двое суток волонтеры и спасатели искали в лесу под Петербургом пожилого грибника. Мужчина, имеющий инвалидность, ушел в лес не предупредив родственников, не взяв теплой одежды, еды, фонаря, источника огня, лекарств и даже телефона.

- Еще и одет в камуфляж. Просто эталонный пример того, как нельзя делать, - сообщают волонтеры в группе поискового отряда «Лиза Алерт Питер» ВКонтакте.

Когда они присоединились к поискам, с момента пропажи мужчины прошли сутки. Погода ухудшилась: похолодало, полил дождь.

Учитывая все обстоятельства, грибник мог погибнуть от переохлаждения, поэтому волонтеры отправились в лес в ночь, несмотря на полную темень.

- Идем по лесу молча, останавливаемся, зовем: «Ко-ля!», однако Николай не откликается. Слышно только, как усиливается дождь, а это совсем нехорошо. Человек вторые сутки под открытым небом, - вспоминают поисковики.

После трех часов ночи они вышли на лесную дорогу, чтобы идти в лагерь. Тут, на удачу посветив фонариком по сторонам, в канаве заметили лежащее тело. По счастью, мужчина оказался жив. Но внезапно он не захотел принимать помощь от волонтеров и лишь после долгих уговоров подпустил к себе.

- Человек, который двое суток провел в холодном, мокром лесу и уже не в силах подняться… отказывается от помощи, просит нас уйти, - пишут спасатели.

Нов итоге мужчину укутали в одеяло и вызвали а место скорую помощь. Она приехала через полтора часа и забрала грибника в больницу.

Как оказалось, мужчина слышал крики искавших его людей, но не откликался: «Да я не думал, что это меня ищут. Мало ли, кого вы потеряли».

Сейчас с беспечным грибником все в порядке.