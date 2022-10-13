Помещения в Доме книги на Невском проспекте отремонтируют за 99 миллионов рублей

Дом книги должен открыться в конце ноября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ремонт в знаменитом книжном магазине в Доме Зингера проведут за 99 миллионов рублей. Заказчик «Торговая фирма "Санкт-Петербургский дом книги"» определился с подрядчиком, который выполнит работы в помещении на углу Невского проспекта и набережной канала Грибоедова.

- Проведение работ (ремонт помещений 1-Н, 6-Н, 7-Н, 10-Н) по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дом компании «Зингер», расположенного по адресу: Невский проспект, 28, литера А, - говорится в заявке, размещенной на сайте Госзакупок.

Заявка была размещена 26 сентября, а подавать документы можно было до 6 октября. Однако на предложение поучаствовать в конкурсе откликнулся лишь один участник. Итоги подвели и оказалось, что победителем, с которым будет заключен подрядный договор, стало ООО «Содействие», предложившее цену в 99 миллионов 349 тысяч рублей. Что лишь на 663 рубля меньше изначальной стоимости контракта.

Ремонт в помещениях обойдется в 99 миллионов рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напомним, что коммерческий книжный магазин был выселен из Дома Зингера весной 2022 года, а новый, подконтрольный властям города, должен открыться в ноябре. Но, скорее всего, в самом конце. Ведь по условиям договора, выполнить ремонт подрядчик должен до 30 ноября. В задании указаны расчистка изразцов, реставрация окон и дверей, напольных покрытий и многое другое.

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