График выплаты пенсий в феврале 2023 года в Ленинградской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пенсионный фонд России опубликовал точный график выплаты пенсий в феврале 2023 года в Ленинградской области. Выдавать деньги будут с 3 по 20 февраля без перебоев. Все выплаты произведут еще до 23 февраля, поэтому будет время, чтобы подготовиться к празднику.

График выплаты пенсий в феврале 2023 года в Ленинградской области

В отделениях почты:

7 февраля - за 7 февраля

8 февраля - за 8 февраля

9 февраля - за 9 февраля

10 февраля - за 10 и 11 февраля

11 февраля - за 12 и 13 февраля

14 февраля - за 14 февраля

15 февраля - за 15 февраля

16 февраля - за 16 февраля

17 февраля - за 17 и 18 февраля

18 февраля - за 19, 20 и 21 февраля.

Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется по 20 февраля 2023 года. Выплата по дополнительному массиву - 15 февраля.

Кредитные организации:

Дополнительный массив - 6, 13, 20 и 27 февраля.

Кредитные организации - 15 февраля.

Сбербанк:

16 февраля - Бокситогорский, Волховский, Выборгский, Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский, Тосненский районы;

17 февраля - Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский районы и город Сосновый Бор.