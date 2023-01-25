График выплаты пенсий в феврале 2023 года в Ленинградской области
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Пенсионный фонд России опубликовал точный график выплаты пенсий в феврале 2023 года в Ленинградской области. Выдавать деньги будут с 3 по 20 февраля без перебоев. Все выплаты произведут еще до 23 февраля, поэтому будет время, чтобы подготовиться к празднику.
В отделениях почты:
7 февраля - за 7 февраля
8 февраля - за 8 февраля
9 февраля - за 9 февраля
10 февраля - за 10 и 11 февраля
11 февраля - за 12 и 13 февраля
14 февраля - за 14 февраля
15 февраля - за 15 февраля
16 февраля - за 16 февраля
17 февраля - за 17 и 18 февраля
18 февраля - за 19, 20 и 21 февраля.
Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется по 20 февраля 2023 года. Выплата по дополнительному массиву - 15 февраля.
Кредитные организации:
Дополнительный массив - 6, 13, 20 и 27 февраля.
Кредитные организации - 15 февраля.
Сбербанк:
16 февраля - Бокситогорский, Волховский, Выборгский, Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский, Тосненский районы;
17 февраля - Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский районы и город Сосновый Бор.