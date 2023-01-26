Салаты, мишура и елочные ветки: в Водоканале рассказали, что доставали из канализации Петербурга в новогодние праздники

Недоеденные салаты возглавили рейтинг причин засоров канализации. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новогодние праздники не проходят даром. Причем не только для простых петербуржцев, которые пытаются сбросить лишний вес после объедания праздничными салатами, но и для городской канализации. Она тоже страдает от «несварения желудка». Треть засоров системы была вызвана теми самыми салатами, успевшими испортиться и слитыми в унитаз. А также украшениями и даже...елками.

- За первые 8 дней января количество засоров, вызванных посторонними предметами, составило 31 % от их общего числа. Петербуржцы смывали в унитаз остатки салатов, елочную мишуру, игрушки и даже ветки главного символа Нового года, - сообщает пресс-служба «Водоканала»

В числе самых некультурных оказались жители Петроградского, Центрального и Выборгского районов. А меньше всего засоров было в Кировском и Пушкинском.

В «Водоканале» еще раз напоминают жителям Северной столицы, что унитаз - не помойка. Смывать туда можно только водорастворимую туалетную бумагу. А всякие тряпки, предметы гигиены, остатки еды, наполнитель для кошачьих туалетов и прочее забивают канализацию.

Нельзя сливать в унитаз и остатки жира со сковородки. В холодной воде жир комкуется и слипается с другим мусором, образуя страшные жирберги. Их вид совсем не способствует аппетиту. А некоторые горожане умудряются запихнуть в канализацию даже матрасы.