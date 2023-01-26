«Комсомолка» приглашает на выставку к юбилею медали «За оборону Ленинграда»

ЦГАКФФД СПб Ар26686. Фото: Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга.

«Медаль «За оборону Ленинграда» со мной, как память моего пути», - писала Ольга Берггольц. 22 декабря 2022 года самой главной награде для защитников города-героя исполнилось 80 лет.

Чтобы рассказать о легендарной медали и героях Ленинграда, 27 января 2023 года «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» открывает уникальную мультимедийную выставку «Особая награда» в Историческом парке «Россия - Моя история». Она расскажет о создании легендарной медали, а также о награжденных ею людях. С помощью современных технологий вы увидите архивные фотографии, документы и костюмы тех лет, а также узнаете личные истории героев-защитников Ленинграда. Подробности их жизни и подвигов позволят лучше узнать Петербург и прикоснуться к его прошлому.

Стенд, посвященный медали, станет постоянной частью экспозиции об основных этапах становления Северной столицы «Санкт-Петербург. История развития». В день открытия выставки 27 января гости смогут посетить ее бесплатно.

Приглашаем всех петербуржцев и гостей города!

Генеральные партнеры проекта - холдинг «РСТИ» (Росстройинвест) и Межрегиональное общественное патриотическое движение «ВЕЧНО ЖИВЫЕ».

Стратегический партнер проекта - холдинг «Бронка Групп».