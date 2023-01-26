В 2022 году Почта модернизировала 13 сельских отделений в Ленинградской области. Фото: пресс-служба УФПС.

Почта отремонтировала 13 отделений в посёлках Мельниково, Шугозеро, Лукаши, Елизаветино, Сельцо, деревнях Бережки, Иссад, Усадище, Лампово, Малое Верево, а также в сёлах Паша и Копорье. Компания проводит модернизацию по поручению Президента РФ Владимира Путина и при поддержке партии «Единая Россия». Всего в Северо-Западном макрорегионов 2022 г. Почта России открыла 42 обновлённых отделения.

Почта не только отремонтировала помещения и сделала их доступнее для маломобильных людей, но и запустила в отделениях новые, востребованные на сельских территориях услуги. Здесь клиенты могут получить не только почтовые и финансовые услуги, но и, например, подтвердить или восстановить учётную запись на портале Госуслуг, воспользоваться его сервисами и распечатать необходимые документы, получить юридически значимую корреспонденцию в цифровом формате.

Во всех обновлённых отделениях появился «медицинский уголок», в котором клиенты могут самостоятельно проверить показатели здоровья: самостоятельно измерить давление, уровень кислорода в крови, температуру тела.

«Почтовые отделения должны обеспечивать высокий уровень комфорта для наших клиентов. Особенно это касается отделений в труднодоступной и удалённой местности. Для нас приведение в порядок сельских отделений и расширение там перечня услуг — это важная социальная миссия», — комментирует директор Макрорегиона Северо-Запад АО «Почты России» Дмитрий Серебреников.

Программа модернизации сети предполагает не только ремонты старых помещений, но и строительство взамен устаревших новых зданий почты на основе быстровозводимых конструкций. Отделения такого формата открыли уже в посёлках Мельниково и Сертолово.