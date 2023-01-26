Более шести тысяч алиментщиков из Петербурга, задолжавших своим детям, не выпустили из России в 2022 году

За год приставы собрали с должников и нарушителей 38 млрд рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как бы было тяжко петербургской казне, не водись в городе нарушители. Должники по алиментам, платежам ЖКХ, налогам, нарушители тишины и правил дорожного движения – вот с кого взыскивали деньги судебные приставы в 2022 году. На пресс-конференции «Интерфакс» подробнее рассказали, какими суммами обернулась безответственность некоторых наших сограждан.

Как отметила заместитель главного судебного пристава Петербурга Кристина Кашина, за прошлый год приставы разгребли более 3,5 млн исполнительных документов, из которых 2,5 млн переросли в действующие производства. Работы у специалистов прибавилось на 28%. Самый крупный «куш» приставы сорвали с налоговых неплательщиков – более 7 млрд рублей. Второе место разделили те, кто не оплачивал штрафы ГИБДД и исполнительские сборы – штраф, положенный должнику, который не выполняет требования приставов в течение пяти дней. И с тех, и с других собрали по миллиарду рублей.

Более миллиарда рублей приставы собрали с автомобильных нарушителей. Всем им выписывали штрафы сотрудники ГАИ. Фото: Артем КИЛЬКИН

Двум тысячам работяг вернули более 222 млн рублей невыплаченных вовремя зарплат, свыше 2,3 млрд рублей взыскали с тех, кто месяцами игнорировал коммунальные квитанции. Кристина Кашина упомянула, что должников ЖКХ становится больше из года в год – даже сейчас заметен рост на 4%. Немало среди нарушителей было и тех, кто упорно мешал соседям спать – с возмутителей тишины и спокойствия взыскали 1,3 млн рублей. Заведено было, к слову, аж 106 производств.

Отдельной кастой матерых должников оказались алиментщики. За год непутевых родителей стало вдвое больше, приставы собрали с них 1,2 млрд рублей в пользу детей.

- Самая эффективная мера для должников – ограничение выезда, - подчеркнула Кристина Кашина. - Более 120 тысяч людей не смогли покинуть Россию из-за алиментов к 1 января 2023 года. Пристав может ограничить выезд, если задолженность по алиментам (или причинению морального вреда или ущерба посредством преступления) составляет более 10 тысяч рублей, и гражданин не принимает мер для выплаты. В иных случаях за границу не пустят с долгом в 30 тысяч рублей.

ЯРКИЙ ФАКТ

Больше всего за год работы петербургским приставам запомнилась история с собакой Кешей, призналась сотрудница службы. Конфликт двух соседок, которые не могли поделить песика, пришлось решать профессионалам.

Борьба за цвергшнауцера была жаркой, но суд твердо встал на сторону хозяйки. Однако соседка, решившая присвоить пса себе, отказалась возвращать животное. Упрямую женщину переубедил именно визит приставов.

Должников по ЖКХ становится все больше. Даже к началу 2023 года рост недобросовестных граждан составил 4% к 2022 году. Фото: Артем КИЛЬКИН

КОНКРЕТНО

Как узнать, сколько я должен и за что?

- Проверить наличие задолженности можно на нашем официальном сайте, по телефону 318-20-01 или на едином портале Госуслуг. Там укажут, по какой причине возбуждено исполнительное производство. Получая эту информацию, гражданин сам решает, оплатить ему долг или штраф или нет. Однако стоит помнить, что неоплата влечет за собой ограничение выезда из страны, запрет на недвижимость и транспортные средства, арест имущества и счетов.

Что делать, если должник умер?

- Нужно проинформировать пристава, он примет меры: или заменит сторону в исполнительном производстве, если в деле фигурирует имущество, или прекратит производство в судебном порядке.

Как быть, если на меня повесили долг моего полного тезки?

- К сожалению, отмечает Кашина, такие случаи бывают. Попавшему в такое положение человеку нужно обратиться к приставам, чтобы скорректировать данные и немедленно исправить ситуацию. Как правило, требуется паспорт, СНИЛС, ИНН, свидетельство о регистрации транспортного средства, если имеется. Восстановление личности «честного» тезки займет двое суток.

Когда снимается запрет на выезд из страны после оплаты долга?

- Ограничение выезда снимается в течение суток, если долг был оплачен через Госуслуги. Иными способами это занимает более недели.

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